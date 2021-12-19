Крім захисту організму, українці можуть отримати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу. Вже незабаром приємний бонус для громадян, які пройшли повний курс імунізації, стане доступним у мобільному додатку Дія.

На стимуляцію вакцинації серед українців з державного бюджету виділять близько 8 млрд грн. З 19 грудня кожен імунізований громадянин зможе витратити ці гроші протягом чотирьох місяців на певні послуги.

Щоб встигнути отримати кошти у цьому році, необхідно подати заявку в застосунку Дія до 29 грудня. Пілотний проект запустять з 13 грудня, а система почне діяти через тиждень – 19 грудня. Як подати заявку на отримання 1 тис. грн за вакцинацію – далі у матеріалі Фактів ICTV.