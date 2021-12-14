Накопичені за сплату комунальних послуг борги можуть стати перепоною для нарахування субсидії. Проте є кілька варіантів вирішення такої ситуації.

Про це поінформувала в одному з інтерв’ю міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона пояснила, що субсидія дійсно не нараховується, якщо існує прострочена заборгованість за комунальні послуги (терміном понад три місяці). Йдеться про борг, термін позовної давності якого ще не минув, а загальна сума перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Водночас Лазебна наголосила, що навіть із боргами за комуналку є вихід. Існують три варіанти, як отримати субсидію в такій ситуації:

1. Сплатити борг, після чого звернутися для оформлення субсидії.

2. Якщо коштів для погашення боргу немає – можна укласти договір про реструктуризацію із надавачем комунальних послуг. Цей договір потрібно буде надати у відповідні органи під час звернення за субсидією.

– За наявності договору про реструктуризацію заборгованості субсидія призначається, – наголосила Лазебна.

3. Користувач послуг, який вважає, що заборгованість за комуналку виникла неправомірно, може звернутися з позовом до суду.

– Тоді при зверненні за субсидією вона має надати копію ухвали про відкриття провадження у справі, і субсидію призначать, якщо людина відповідає іншим критеріям для отримання субсидії, – пояснила міністр.

Як раніше поінформували в Міністерстві соцполітики, середній розмір субсидії цього опалювального сезону становитиме близько 2 000 грн.

Марина Лазебна зазначала, що в разі зростання комунальних тарифів під час опалювального сезону субсидії перераховуватимуть автоматично. Тобто людям не потрібно буде подавати якісь додаткові документи.

Джерело: Факти