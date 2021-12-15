Підрядник будівництва двох станцій зеленої гілки метро до масиву Виноградар Київметробуд звернувся до суду, щоб відтермінувати звершення робіт на травень 2023 року. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

— Маємо, на жаль, затримку зі здачею двох нових станцій – Мостицької та Проспекту Правди. Через ситуацію з пандемією головний підрядник звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 2023 року. Судові розгляди тривають, – написав він у Twitter.

Маємо, на жаль, затримку зі здачею двох нових станцій – «Мостицької» та «Проспекту Правди». Через ситуацію з пандемією головний підрядник звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 2023 року. Судові розгляди тривають. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) December 15, 2021

У листопаді Київська міська прокуратура подала до суду на Київметробуд через те, що підрядник, отримавши аванс на будівництво метро, частину грошей – понад 1,5 млрд грн – поклав на банківський депозит. У 2019 році компанія отримала 139,1 млн грн відсотків за цим вкладом.

У прокуратурі вважають такі дії незаконними, адже підрядник зобов’язаний використовувати ці гроші виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Нові станції метро Мостицька і Проспект Правди почали будувати в 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року, але у червні Віталій Кличко заявив, що за сприятливих умов до кінця року можуть відкрити лише одну.