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Кличко розповів, чому затримується будівництво метро на Виноградар

Марія Степанюк редактор стрічки
тунель метро у Києві

Підрядник будівництва двох станцій зеленої гілки метро до масиву Виноградар Київметробуд звернувся до суду, щоб відтермінувати звершення робіт на травень 2023 року. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

— Маємо, на жаль, затримку зі здачею двох нових станцій – Мостицької та Проспекту Правди. Через ситуацію з пандемією головний підрядник звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 2023 року. Судові розгляди тривають, – написав він у Twitter.

У листопаді Київська міська прокуратура подала до суду на Київметробуд через те, що підрядник, отримавши аванс на будівництво метро, частину грошей – понад 1,5 млрд грн – поклав на банківський депозит. У 2019 році компанія отримала 139,1 млн грн відсотків за цим вкладом.

У прокуратурі вважають такі дії незаконними, адже підрядник зобов’язаний використовувати ці гроші виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Нові станції метро Мостицька і Проспект Правди почали будувати в 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року, але у червні Віталій Кличко заявив, що за сприятливих умов до кінця року можуть відкрити лише одну.

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Фото: Depositphotos

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