Две команды-финалистов, выбранные из 238 команд-участников, смогут отправить свои проекты на Международную космическую станцию.

Там их мини-лаборатории в рамках разработанных ими инструкций будут исследовать профессиональные астронавты. Проверят, какое влияние на развитие или формирование выбранных объектов имеет микрогравитация.

Сами же участники при поддержке UNIT.City примут участие в запуске ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал, США который состоится летом.

Первыми украинскими финалистами конкурса стали команды из Харькова и Одессы.

Одиннадцатиклассники из Харьковской гимназии №47 исследуют отвердение стоматологических материалов в космосе, а команда 8-го класса Ришельевского научного лицея выяснит, влияет ли отсутствие гравитации на процесс формирования кристаллов, их размеры, количество и форму.

В ходе проекта участники прошли несколько этапов:

К участию приглашались школьники 8-11 классов. На старте они получили от SSEP( Student Spaceflight Experiments Program ) мини-лаборатории, где могли ставить научные эксперименты в разных областях биологии.

они получили от SSEP( ) мини-лаборатории, где могли ставить научные эксперименты в разных областях биологии. Дальше в течение 5 недель под руководством преподавателей биологии, физики и химии (в зависимости от направления исследования) проектировали собственный эксперимент, детальные инструкции и разрабатывали научную гипотезу.

в течение 5 недель под руководством преподавателей биологии, физики и химии (в зависимости от направления исследования) проектировали собственный эксперимент, детальные инструкции и разрабатывали научную гипотезу. С октября по ноябрь проходила презентация проектов перед местными комиссиями. 16 декабря было выбрано 2 победителя. Всего было принято более 238 заявок от 750 старшеклассников из 7 школ Украины.

проходила презентация проектов перед местными комиссиями. было выбрано 2 победителя. Всего было принято более 238 заявок от 750 старшеклассников из 7 школ Украины. Теперь мини-лаборатории команд-победителей будут отправлены на МКС, где экспериментами школьников по их инструкциям будут руководить астронавты.

мини-лаборатории команд-победителей будут отправлены на МКС, где экспериментами школьников по их инструкциям будут руководить астронавты. Путешествие украинских команд на запуск ракеты и научную конференцию в Вашингтоне состоится летом 2022 при отсутствии карантинных ограничений.

Директор программы и заместитель директора по международным отношениям МАН Евгений Кудрявец отметил, что будущее проектов образовательной дипломатии – в партнерстве с инновационным бизнесом.

– Сегодня мы вместе сделаем мини-эксперимент в космосе, а уже завтра отправим туда свою ракету, – говорит Евгений Кудрявец.

Украина — одно из трех государств, получивших возможность присоединиться к программе, кроме США и Канады.

— Мы верим, что будущее принадлежит тем, кто его создает, и потому хотим дать возможность всем желающим украинцам к нему хотя бы прикоснуться на практике. Это фантастически – в 14-16 лет попробовать похоже в своей жизни. Мы уверены, что такой шаг – очень важный в продвижении инноваций в Украине, и рады содействовать вовлечению нашего государства в столь масштабные международные программы, – прокомментировал управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Константин Евтушенко.

Украина участвует в программе SSEP при поддержке Министерства образования и науки и является одной из трех стран (США, Канада, Украина), приобщившейся к инициативе.

В рамках меморандума о сотрудничестве между UNIT.City и МАН инновационный парк поддержит проект со своей стороны, а также будет способствовать популяризации научного образования в Украине.