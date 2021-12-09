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Факты / Украина / Общество

В UNIT.City появится первая акселерационная программа для выхода украинских стартапов на рынок Азии

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В UNIT.City з’явиться перша акселераційна програма для виходу українських стартапів на ринок Азії

В сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества UNIT.City запускает международную программу NINJA в Украине.

Благодаря ей украинские стартапы смогут привлечь поддержку японских инвесторов и вывести свои продукты на рынок Азии. Похожая программа на территории Украины стартует впервые.

NINJA Ukraine (Next Innovation with Japan) – это акселерационная программа от Японского агентства международного сотрудничества JICA.

Ее цель – поддержать украинские стартапы, сосредоточенные на решении социальных проблем, а также наладить связь между украинской и японской сторонами.

Партнерами выступают Mitsubishi UFJ Research and Consulting, Asia Africa Investment and Consulting и Rakuten Europe.

В программу попадут только 10 стартапов, отобранных командой экспертов UNIT.City и JICA. Они получат доступ к курсу лекций о японской бизнес-модели, и смогут презентовать свои идеи на финальном питчинге перед японскими партнерами.

В конце программы стартапы будут иметь детальный road-map по выходу на восточный рынок, а также контакт с потенциальными клиентами, которым их обеспечат представители JICA. Перед ними также будет возможность привлечь дополнительные финансовые инвестиции и начать продвигать свой продукт на рынках Азии.

Важно отметить, что за 2020 год JICA проинвестировала в страны Европы и Среднего Востока более $1 млн.

Это первый трек JICA (Japan International Cooperation Agency) по территории Европы. Основная цель программы – поддержать украинские стартапы, сосредоточенные на решении социальных проблем и увязать их с японскими инвесторами и партнерами.

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Заявки на участие принимаются до 20 декабря.

Условия участия:

  • Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму, прикрепить питч-дек и мотивационное письмо;
  • К рассмотрению принимаются технологические стартапы, нацеленные на рынок Азии, продукт которых показал результаты ранее;
  • Владение английским языком является обязательным для всех членов команды.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) — правительственное агентство, координирующее официальную помощь развитию, способствующее экономическому и социальному росту в развивающихся странах и их международному сотрудничеству.

UNIT.City – первый в Украине и самый большой в Восточной Европе инновационный парк.

По состоянию на 2021 год, в инновационном парке насчитывается 110 компаний-резидентов. Среди них три лаборатории, пять бизнес-кампусов и коворкинг, четыре акселератора и три инвестиционных фонда для поддержки и развития украинских стартапов.

Результатом деятельности команды инновационного парка должна стать самосовершенствующаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, которая будет помогать в создании компаний и продуктов, успешных на глобальном рынке.

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