Дві команди-фіналістів, обрані з-поміж 238 команд-учасників, матимуть змогу відправити свої проекти на Міжнародну космічну станцію.

Там їхні міні-лабораторії в рамках розроблених ними ж інструкцій будуть досліджувати професійні астронавти. Перевірятимуть, який вплив на розвиток чи формування обраних об’єктів має мікрогравітація.

Самі ж учасники за підтримки UNIT.City візьмуть участь у запуску ракети Falcon 9 на мисі Канаверал, США, який відбудеться влітку.

Першими українськими фіналістами конкурсу стали команди з Харкова та Одеси.

Одинадцятикласники з Харківської гімназії №47 дослідять затвердіння стоматологічних матеріалів у космосі, а команда 8-го класу Рішельєвського наукового ліцею з’ясує, чи впливає відсутність гравітації на процес формування кристалів, їх розміри, кількість та форму.

У ході проекту учасники пройшли декілька етапів:

До участі запрошувалися школярі 8-11 класів. На старті вони отримали від SSEP( Student Spaceflight Experiments Program ) міні-лабораторії, де могли ставити наукові експерименти в різних областях біології.

Далі протягом 5 тижнів під керівництвом викладачів біології, фізики та хімії (в залежності від спрямування дослідження) проектували власний експеримент, детальні інструкції та розробляли наукову гіпотезу.

З жовтня по листопад відбувалась презентація проєктів перед місцевими комісіями. 16 грудня було обрано 2 переможців.Загалом було прийнято понад 238 заявок від 750 старшокласників з 7 шкіл України.

Тепер міні-лабораторії команд-переможців будуть відправлені на МКС, де експериментами школярів за їхніми інструкціями керуватимуть астронавти.

Подорож українських команд на запуск ракети та наукову конференцію у Вашингтоні відбудеться влітку 2022 року за відсутності карантинних обмежень.

Директор програми та заступник директора з міжнародних відносин МАН Євген Кудрявець зазначив, що майбутнє проектів освітньої дипломатії – в партнерстві з інноваційним бізнесом.

– Сьогодні ми разом зробимо міні-експеримент в космосі, а вже завтра відправимо туди свою ракету, – каже Євген Кудрявець.

Україна – одна з трьох держав, яка отримала можливість долучитися до програми, окрім США та Канади.

Ми віримо, що майбутнє належить тим, хто його створює, і тому хочемо дати змогу усім бажаючим українцям до нього хоча б доторкнутися на практиці. Це фантастично – у 14-16 років спробувати схоже у своєму житті. Ми впевнені, що такий крок – дуже важливий у просуванні інновацій в Україні, і раді сприяти залученості нашої держави у такі масштабні міжнародні програми, – прокоментував керівний партнер інноваційного парку UNIT.City Костянтин Євтушенко.

Україна бере участь у програмі SSEP за підтримки Міністерства освіти і науки, і є однією з трьох країн (США, Канада, Україна), що долучилася до ініціативи.



В рамках меморандуму про співпрацю між UNIT.City та МАН, інноваційний парк підтримає проект зі свого боку, а також сприятиме популяризації наукової освіти в Україні.