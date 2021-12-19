В Украину не пустили российскую актрису, направлявшуюся в наше государство на съемки. Причина – нарушение порядка въезда во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Известно, что актриса (гражданка России) прибыла в международный аэропорт Борисполь авиарейсом из Варшавы (Польша).

Уже при оформлении и прохождении контроля украинские пограничники обнаружили, что она нарушала порядок въезда в оккупированный Крым.

В связи с этим актрису не только не впустили в Украину, но и запретили ей въезд в нашу страну на три года.

– Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках. За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украину пограничники не пропустили. Кроме того, она получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года, — отмечается в сообщении.

В ГПСУ добавили, что актриса вылетела обратным рейсом.

В Госпогранслужбе Украины не уточнили, о ком именно идет речь. Однако источники Фактов ICTV в ГПСУ проинформировали, что это российская актриса белорусского происхождения Любовь Тезина (Баханкова).

Она известна по съемкам в сериалах разных жанров (Элизиум, Нанолюбовь, Андрейка, Все только начинается, Психология любви и других).

Недавно российскую певицу Mary Gu (настоящее имя – Мария Гусарова) остановили на границе и запретили въезд в Украину на три года. Причиной стало незаконное посещение Крыма.

Ранее российский шоумен и пародист Максим Галкин оказался в черном списке Министерства культуры Украины. Сейчас ему нельзя въезжать на территорию Украины.

Фото: ГПСУ, Instagram Любови Баханковой