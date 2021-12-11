Крым и “политика сильнее музыки”: еще одной российской певице запретили въезд в Украину

Российскую певицу Mary Gu (настоящее имя – Мария Гусарова) остановили на границе и запретили въезд в Украину на три года. Причиной послужило незаконное посещение Крымского полуострова.

По данным пограничников, артистку остановили вместе с мужем Дмитрием Богоявленским, занимающимся организацией выступлений Mary Gu. Вдвоем они прилетели в столичный аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула.

— При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы, — отмечают в пресс-службе ГПСУ.

В пятницу, 10 декабря, певица Mary Gu планировала выступить в киевском концертном зале Atlas, однако она вместе с мужем вынужденно покинула Украину.

Реакция певицы

На своей странице в Instagram Мария Гусарова неоднозначно отреагировала на запрет въезда в Украину.

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— Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки. Киев, мы скоро вернемся, не теряйте надежды, – написала она в своих stories.

Певица принесла извинения поклонникам за сорванный концерт и пообещала возместить деньги за билеты. В то же время, причину запрета въезда (из-за незаконного посещения Крыма) она не озвучила.

— Случилось то, что случилось. В аэропорту Борисполя на таможне пограничный контроль решил, что сегодня концерта в Киеве у меня не будет. Именно по этой причине его не было.

Муж Марии, концертный организатор Дмитрий Богоявленский, запрет въезда в Украину официально не комментировал.

Фото: mary___gu