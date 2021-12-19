Прямувала на зйомки: російську акторку не впустили до України через поїздки до Криму

До України не впустили російську акторку, яка прямувала в нашу державу на зйомки. Причина – порушення порядку в’їзду до тимчасово окупованого Криму.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Відомо, що акторка (громадянка Росії) прибула в міжнародний аеропорт Бориспіль авіарейсом із Варшави (Польща).

Вже під час оформлення та проходження контролю українські прикордонники виявили, що вона порушувала порядок в’їзду до окупованого Криму.

Через це акторку не лише не впустили до України, а й заборонили їй в’їзд у нашу країну на три роки.

– Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках. За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили. Крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки, – зазначається в повідомленні.

У ДПСУ додали, що акторка вилетіла зворотним рейсом.

У Держприкордонслужбі України не уточнили, про кого саме йдеться. Проте джерела Фактів ICTV в ДПСУ поінформували, що це російська акторка білоруського походження Любов Тезіна (Баханкова).

Вона відома за зйомками у серіалах різних жанрів (Елізіум, Нанокохання, Андрійка, Все тільки починається, Психологія кохання та інших).

Нещодавно російську співачку Mary Gu (справжнє ім’я – Марія Гусарова) зупинили на кордоні та заборонили в’їзд в Україну на три роки. Причиною стало незаконне відвідування Криму.

Раніше відомий російський шоумен та пародист Максим Галкін опинився у чорному списку Міністерства культури України. Наразі йому не можна в’їжджати на територію України.

Фото: ДПСУ, Instagram Любові Баханкової