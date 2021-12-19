Новая неделя принесет в Украину похолодание, мокрый снег и гололед на дорогах. Морозный холод и сильный ветер ожидаются уже со вторника, 21 декабря.

Местами выглянет солнышко, а уже со среды осадки утихнут. По прогнозу Укргидрометцентра, в этот день ожидается безветренная погода. В четверг Закарпатье полностью заснежит, а на следующий день выпадет снег на территории всей Украины.

В понедельник, 20 декабря, мокрый снег и дожди нагрянут во все регионы страны. Временами осадки могут продолжиться даже ночью.

Температура воздуха днем ​​будет держаться преимущественно на уровне от -1 до +2 градусов Цельсия, а ночью опустится до -4. Во всех городах скорость ветра будет достигать ориентировочно от 5 до 10 м/с.

Во вторник, 21 декабря, мокрый снег продолжится днем ​​и ночью во всех областях Украины, не минуя ни один регион.

Столбики термометра значительно опустятся по сравнению с предыдущим днем. Температура воздуха от -6 до -8 градусов, а скорость ветра — от 5 до 10 м/с.

В среду, 22 декабря, в Украине больше не будет дождей и мокрого снега. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, выглянет солнышко, а днем ​​не ожидается существенных осадков.

Несмотря на это, украинцы почувствуют настоящую морозную свежесть — температура воздуха опустится до -11 градусов.

В четверг, 23 декабря, столбики термометра будут держаться на том же уровне. Местами температура будет достигать от -6 до -10 градусов мороза.

В этот день заснежит Закарпатскую область, однако ночью не ожидается существенных осадков. Скорость ветра – от 3 до 8 м/с.

В пятницу, 24 декабря, снег нагрянет в дома жителей других регионов. Местами на Закарпатье и в центральных областях могут пойти дожди.

Температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от -2 до -6, иногда даже до -8 градусов мороза. В Киеве днем ​​ожидается снег, который утихнет ближе к ночи.