Новий тиждень принесе в Україну похолодання, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Морозний холод та сильний вітер очікується вже з вівторка, 21 грудня.

Подекуди виглядатиме сонечко, а вже з середи опади вщухнуть. За прогнозом Укргідрометцентру, в цей день очікується безвітряна погода. У четвер Закарпаття повністю засніжить, а наступного дня сніг випаде на території всієї України.

У понеділок, 20 грудня, мокрий сніг та дощі нагрянуть у всі регіони країни. Подекуди опади можуть продовжитися навіть вночі.

Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від -1 до +2 градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до -4. У всіх містах швидкість вітру сягатиме орієнтовно від 5 до 10 м/с.

У вівторок, 21 грудня, мокрий сніг продовжиться вдень та вночі в усіх областях України, не оминувши жодного регіону.

Стовпчики термометра значно опустяться у порівнянні з попереднім днем. Температура повітря – від -6 до -8 градусів, а швидкість вітру – від 5 до 10 м/с.

У середу, 22 грудня, в Україні більше не випадатимуть дощі та мокрий сніг. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вигляне сонечко, а вдень не очікується істотних опадів.

Попри це, українці відчують справжню морозну свіжість – температура повітря опуститься щонайбільше до -11 градусів.

У четвер, 23 грудня, стовпчики термометра триматимуться на тому ж рівні. Подекуди температура сягатиме від -6 до -10 градусів морозу.

У цей день засніжить Закарпатську область, проте вночі не очікується істотних опадів. Швидкість вітру – від 3 до 8 м/с.

У п’ятницю, 24 грудня, сніг нагряне у домівки жителів інших регіонів. Подекуди на Закарпатті та у центральних областях можуть піти дощі.

Температура повітря триматиметься переважно на рівні від -2 до -6, подекуди навіть до -8 градусів морозу. У Києві вдень очікується сніг, який вщухне ближче до ночі.