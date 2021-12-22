Налог на землю: сколько придется заплатить владельцам паев в 2022 году

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №5600, который вводит изменения в Налоговый кодекс и обязывает владельцев земли платить государству налог со своих паев.

Что такое минимальное налоговое обязательство, зачем его вводят и сколько придется заплатить владельцам паев в 2022 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Кого именно коснутся изменения?

Новое налоговое обязательство коснется не только фермеров и аграриев, которые возделывают свой либо арендованный пай, но и тех, кто не выращивает ничего, но имеет землю в собственности.

Речь идет, в частности, о паях земли площадью от 50 соток.

Освобождены от этого налога те владельцы, чьи участки находятся в пределах населенных пунктов, в садовых и дачных кооперативах; участки которых были получены в результате приватизации в кооперативах; а также хозяева земель, расположенных в зоне отчуждения.

С помощью нововведения власти хотят заставить выйти из тени тех, кто привык уклоняться от налогов, так как из-за этого бюджет Украины теряет миллиарды гривен ежегодно.

Для тех землевладельцев, которые сдают землю в аренду белому бизнесу, изменений не будет, так же, как и для собственников огородов.

А вот тем, кто сдает землю в аренду неофициально, должны прийти платежки по новому налоговому обязательству.

Как это работает?

Законом предусмотрено введение с 1 января минимального налогового обязательства (МНО). Это такой налог, который должен быть минимально оплачен за землю сельскохозяйственного назначения.

Таким образом появляется сумма, которую владельцу земельного пая придется доплатить в бюджет в случае, если сумма налогов и сборов, которые он уплатил за соответствующий год, меньше этого минимального налогового обязательства.

Первым периодом начисления МНО станет 2022-й, то есть в 2023 году зачисления будут проводить за прошедший, 2022 год.

В 2022 и 2023 годах минимальное налоговое обязательство составит 4% от нормативной денежной оценки земли.

После этого налог на землю вырастет до 5%.

Как посчитать, каким может быть МНО

Чтобы рассчитать МНО, нужно будет учесть нормативную денежную оценку земли, умножить ее на коэффициент (4% или 5% в зависимости от периода, который рассчитываем). В тех местах, где не проводилась оценка земли, рассчитывать будут по средним показателям в области.

Так, если мы возьмем для примера пашню под Киевом, то ее средняя нормативная оценка (СНО), по данным Госгеокадастра, составляет 26 531 грн за гектар. В 2022 и 2023 годах, с 4%-ной ставкой, МНО составит в среднем 1061 грн за гектар.

После введения 5%-ной ставки он возрастет до 1326,5 грн за гектар.

Самая дорогая по средней нормативной оценке пашня в Украине – в Черкасской области, ее оценивают в среднем в 33 646 грн за гектар. Таким образом, в 2022 и 2023 годах МНО по Черкасчине составит в среднем 1346 грн за гектар. После повышения ставки – 1682 грн за гектар.

Самая дешевая за тем же критерием пашня – на Житомирщине: 21 411 грн за гектар по СНО. Со следующего года МНО в Житомирской области в среднем будет 856 грн за гектар. При 5%-ной ставке – 1070,5 грн за гектар.