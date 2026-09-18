Анна “Ахава” Тесленко, Журналист ICTV
Украина превзошла ожидания за последний год – историк Нил Фергюсон
Ситуация для Украины в некоторых аспектах оказалась лучше, чем можно было ожидать еще год назад.
Об этом британский историк Нил Фергюсон заявил в интервью журналистке Фактов ICTV Анне Тесленко.
Фергюсон о том, как изменилась ситуация для Украины
По словам Фергюсона, еще 12 месяцев назад ситуация на линии фронта вызывала у него серьезное беспокойство.
Однако за последний год Украина, по его мнению, показала лучшие результаты, чем он ожидал.
– За последние 12 месяцев Украина блестяще справилась не только с задачей удержания линии фронта, но и с нанесением ударов вглубь России, в частности по ее нефтяной инфраструктуре. Поэтому я бы сказал, что за последний год Украина превзошла ожидания, – подытожил историк.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому об еще одном успешном результате испытаний средств перехвата реактивных Шахедов.
В августе министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что в Украине определили четыре потенциальных средства перехвата, способных противодействовать российским реактивным Шахедам.