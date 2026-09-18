Ситуация для Украины в некоторых аспектах оказалась лучше, чем можно было ожидать еще год назад.

Об этом британский историк Нил Фергюсон заявил в интервью журналистке Фактов ICTV Анне Тесленко.

Фергюсон о том, как изменилась ситуация для Украины

По словам Фергюсона, еще 12 месяцев назад ситуация на линии фронта вызывала у него серьезное беспокойство.

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Однако за последний год Украина, по его мнению, показала лучшие результаты, чем он ожидал.

– За последние 12 месяцев Украина блестяще справилась не только с задачей удержания линии фронта, но и с нанесением ударов вглубь России, в частности по ее нефтяной инфраструктуре. Поэтому я бы сказал, что за последний год Украина превзошла ожидания, – подытожил историк.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому об еще одном успешном результате испытаний средств перехвата реактивных Шахедов.

В августе министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что в Украине определили четыре потенциальных средства перехвата, способных противодействовать российским реактивным Шахедам.

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