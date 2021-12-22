Податок на землю: скільки доведеться заплатити власникам паїв у 2022 році

Днями президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект №5600, який вводить зміни до Податкового кодексу та зобов’язує власників землі платити державі податок зі своїх паїв.

Що таке мінімальне податкове зобов’язання, навіщо його вводять і скільки доведеться заплатити власникам паїв у 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кого саме торкнуться зміни?

Нове податкове зобов’язання торкнеться не лише фермерів та аграріїв, які обробляють свій чи орендований пай, а й тих, хто не вирощує нічого, але має землю у власності.

Йдеться, зокрема, про паї землі площею від 50 соток.

Звільнено від цього податку тих власників, чиї ділянки перебувають у межах населених пунктів, у садових та дачних кооперативах; чиї ділянки були отримані внаслідок приватизації у кооперативах; а також власників земель, що перебувають у зоні відчуження.

За допомогою нововведення влада хоче змусити вийти з тіні тих, хто звик ухилятися від податків, тому що через це бюджет України втрачає мільярди гривень щороку.

Для тих землевласників, які здають землю в оренду білому бізнесу, змін не буде, як і для власників городів.

А ось тим, хто здає землю в оренду неофіційно, мають прийти платіжки за новим податковим зобов’язанням.

Як це працює?

Законом передбачено запровадження з 1 січня мінімального податкового зобов’язання (МПЗ). Це такий податок, який має бути мінімально сплачений за землю сільськогосподарського призначення.

Таким чином з’являється сума, яку власникові земельного паю доведеться доплатити до бюджету в разі, якщо сума податків та зборів, які він сплатив за відповідний рік, менша від цього мінімального податкового зобов’язання.

Першим періодом нарахування МПЗ стане 2022-й, тобто у 2023 році зарахування будуть проводитись за минулий, 2022 рік.

У 2022 та 2023 роках мінімальне податкове зобов’язання становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі.

Після цього податок на землю зросте до 5%.

Як порахувати, яким може бути МПЗ

Щоб розрахувати МПЗ, потрібно взяти нормативну грошову оцінку землі, помножити її на коефіцієнт (4% чи 5% залежно від періоду, що обчислюємо). У тих місцях, де не проводилася оцінка землі, обраховуватимуть за середніми показниками у області.

Так, якщо ми візьмемо для прикладу ріллю під Києвом, то її середня нормативна оцінка (СНО), за даними Держгеокадастру, становить 26 531 грн за гектар. У 2022 та 2023 роках, із 4%-вою ставкою, МПЗ становитиме в середньому 1061 грн за гектар.

Після введення ставки 5% він зросте до 1326,5 грн за гектар.

Найдорожча за середньою нормативною оцінкою рілля в Україні – на Черкащині, її оцінюють у середньому в 33 646 грн за гектар. Таким чином, у 2022 та 2023 році МПЗ на Черкащині становитиме в середньому 1346 грн за гектар. Після підвищення ставки буде 1682 грн за гектар.

Найдешевша за тим самим критерієм рілля – на Житомирщині: 21 411 грн за гектар за СНО. З наступного року МПЗ на Житомирщині в середньому буде 856 грн за гектар. При ставці 5% – 1070,5 грн за гектар.