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Факты / Украина / Общество

Украина договорилась о безвизе с Сейшельскими островами

Мария Степанюк редактор ленты
Сейшельські острови

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с правительством Республики Сейшельские острова.

Таким образом, граждане двух стран смогут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее для въезда на территорию Украины граждане Сейшельских островов должны были оформлять соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

Согласно одностороннему решению Республики Сейшельские острова украинцы могут въезжать и находиться на Сейшелах с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.

После согласования проекта соглашения и безвизового въезда со стороны обеих стран, их граждане могут находиться на территории Украины и Республики Сейшельские острова сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Самое маленькое суверенное государство Африки

Республика Сейшельские острова – островное государство в Индийском океане на одноименных островах у восточных берегов Африки. Столица республики – город Виктория является одной из самых маленьких столиц в мире.

Главной достопримечательностью Сейшельских островов является природа. Это место часто называют рай на земле.

Острів Мае, Сейшельські острови

Остров Мае. Фото: Depositphotos

Самый большой остров республики Мае — одновременно политический и экономический центр страны, а еще здесь проживают 90% населения.

Кроме Мае главные туристические острова также Праслин и Ла-Диг, а еще острова-отели: Фрегат, остров Святой Анны, острова Дерош, Силуэт, Серф и частный остров-отель Дениз.

Фото: Depositphotos

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