Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про взаємне скасування візових вимог з урядом Республіки Сейшельські острови.

Таким чином, громадяни двох країни зможуть перебувати на території іншої сторони терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше для в’їзду на територію України громадяни Сейшельських островів повинні були оформлювати відповідні візи у закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

Згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські о-ви українці можуть в’їжджати і перебувати на Сейшелах з туристичною метою терміном до 90 днів без необхідності оформлення візи.

Після погодження проекту угоди та запровадження безвізового в’їзду з боку обох країн, їхні громадяни можуть перебувати на території України та Республіки Сейшельські острови терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Найменша суверенна держава Африки

Республіка Сейшельські острови – острівна держава в Індійському океані на однойменних островах біля східних берегів Африки. Столиця республіки – місто Вікторія є однією із найменших столиць у світі.

Головною визначною пам’яткою Сейшельських островів є природа. Це місце часто називають рай на землі.

Найбільший остров республіки Має – одночасно політичний та економічний центр країни, а ще тут проживають 90% населення.

Окрім Має головними туристичними островами є також Праслін та Ла-Діг, а ще острова-готелі: Фрегат, острів Святої Анни, острова Дерош, Силует, Серф та приватний острів-готель Деніз.