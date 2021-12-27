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Факты / Украина / Общество

Глобальное потепление меняет климат в Украине: стал известен самый страшный сценарий

Юля Захарченко редактор ленты
глобальне потепління

Значительные изменения климата вызывают глобальное потепление во всех странах мира, включая Украину. Эксперты выделили несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Самый страшный вариант озвучила участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, глобальное потепление может привести к тому, что в Украине исчезнет зима, привычная для нашего климатического пояса.

– Это не исключает периодов морозов, но преимущественно будет температура выше 0° без снежного покрова. Каскад последствий: нет снежного покрова — меньше влагосодержания в почве. Водные ресурсы будут страдать. Будут изменения в экосистемах — не будут вымерзать вредители, — рассказала она.

Краковская убеждена, что если государство не прислушается к ученым и будет продолжать использовать ископаемые источники энергии, тогда в Украине следует ожидать самого жесткого сценария.

– По этому сценарию в Украине в определенные сезоны температура может повыситься на 4–6°. Это действительно катастрофа, – подчеркнула климатолог.

Участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата отметила, что изменения проявляются в экстремальных погодных явлениях, а украинцы вероятно смогут почувствовать это на себе.

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Источник: Апостроф

Фото: Depositphotos

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