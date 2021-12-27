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Факти / Україна / Суспільство

Глобальне потепління змінює клімат в Україні: став відомий найстрашніший сценарій

Юля Захарченко редакторка стрічки
глобальне потепління

Значні зміни клімату спричиняють глобальне потепління у всіх країнах світу, включаючи Україну. Експерти виділили декілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Найстрашніший варіант озвучила учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, глобальне потепління може призвести до того, що в Україні зникне зима, звична для нашого кліматичного поясу.

– Це не виключає періодів морозів, але переважно буде температура вище 0° без снігового покриву. Каскад наслідків: немає снігу покриву — менше вологовмісту в ґрунті. Водні ресурси страждатимуть. Будуть зміни в екосистемах — не вимерзатимуть шкідники, – розповіла вона.

Краковська переконана, що якщо держава не дослухається до науковців та продовжуватиме використовувати викопні джерела енергії, тоді в Україні слід очікувати на найжорсткіший сценарій.

– За цим сценарієм в Україні у певні сезони температура може підвищитися на 4–6°. Це дійсно катастрофа, – наголосила кліматолог.

Учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату зазначила, що зміни проявляються в екстремальних погодних явищах, а українці ймовірно зможуть відчути це на собі.

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Джерело: Апостроф

Фото: Depositphotos

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