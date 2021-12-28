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Факты / Украина / Общество

Ударит по пяти областям: стало известно, как изменение климата отразится на Украине

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
зміни клімату

Изменения климата больше всего ударят по пяти области Украины.

Такое мнение выразили исследователи Всемирного банка, отметив, что под ударом окажутся Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.

По словам ученых, больше всего изменение климата отразится на доходах домохозяйств и уровне бедности, а также социальном неравенстве указанных областей.

Сценарии, которые были изучены исследователями, относятся к повышению температуры до 2010 года до 4,3 градусов по Цельсию, если не предпринимать необходимые меры.

Основные проблемы будут связаны с понижением урожая ячменя, кукурузы и подсолнечника до 30% в период с 2030 по 2050 год.

При этом, урожай пшеницы может вырасти в диапазоне 20-40%. Однако все эти показатели будут сильно зависеть от уровня осадков.

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По словам экспертов, если сбалансировать стратегию управления водными ресурсами, это поможет повысить урожайность кукурузы до 80%, а подсолнечника – до 40-80%, что принесет выгоду государству до $504 млн.

Источник:  Green Deal

Фото: Depositphotos

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