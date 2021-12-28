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Вдарить по п’яти областях: стало відомо, як зміна клімату позначиться на Україні

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
зміни клімату

Зміни клімату найбільше вдарять по п’ятьох областях України.

Таку думку висловили дослідники Світового банку, наголосивши, що під ударом опиняться Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області.

За словами вчених, найбільше зміна клімату позначиться на доходах домогосподарств та рівні бідності, а також соціальній нерівності зазначених областей.

Сценарії, які було вивчено дослідниками, відносяться до підвищення температури до 2010 року до 4,3 градусів за Цельсієм, якщо не вживати необхідних заходів.

Основні проблеми будуть пов’язані зі зниженням урожаю ячменю, кукурудзи та соняшнику до 30% у період з 2030 до 2050 рік.

При цьому врожай пшениці може зрости в діапазоні 20-40%. Проте всі ці показники сильно залежатимуть від рівня опадів.

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За словами експертів, якщо збалансувати стратегію управління водними ресурсами, це допоможе підвищити врожайність кукурудзи до 80%, а соняшнику – до 40-80%, що принесе користь державі до $504 млн.

Джерело:  Green Deal

 

Фото: Depositphotos

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