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Факты / Украина / Общество

В Украине больше не планируют вводить тотальный локдаун – Шмыгаль

Юлия Соколова редактор ленты
Кабінет міністрів

На территории Украины больше не планируют вводить тотальные локдауны. Это стало возможным благодаря вакцинации граждан от коронавируса.

Об этом заявил на сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны, – подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что бизнес может работать даже в красных зонах карантина, если работники предприятий вакцинированы на 100%.

Недавно Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Это значит, что в стране сохранят правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации от коронавируса, ношения защитных масок и соблюдения дистанции.

Как подчеркивал Шмыгаль, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% от всего взрослого населения, карантинные ограничения будут продлевать.

Между тем, ситуация с коронавирусом в Украине несколько улучшилась. Так, 30 декабря две последние области (Волынская и Запорожская) выйдут из красной зоны карантина.

Фото: Правительственный портал

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