На территории Украины больше не планируют вводить тотальные локдауны. Это стало возможным благодаря вакцинации граждан от коронавируса.

Об этом заявил на сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны, – подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что бизнес может работать даже в красных зонах карантина, если работники предприятий вакцинированы на 100%.

Недавно Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Это значит, что в стране сохранят правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации от коронавируса, ношения защитных масок и соблюдения дистанции.

Как подчеркивал Шмыгаль, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% от всего взрослого населения, карантинные ограничения будут продлевать.

Между тем, ситуация с коронавирусом в Украине несколько улучшилась. Так, 30 декабря две последние области (Волынская и Запорожская) выйдут из красной зоны карантина.