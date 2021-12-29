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В Україні більше не планують запроваджувати тотальний локдаун – Шмигаль

Юлія Соколова редакторка стрічки
Кабінет міністрів

На території України більше не планують запроваджувати тотальні локдауни. Це стало можливим завдяки вакцинації громадян проти коронавірусу.

Про це заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що бізнес може працювати навіть у червоних зонах карантину, якщо працівники підприємств вакциновані на 100%.

Нещодавно Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Це означає, що в країні збережуть правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння захисних масок та дотримання дистанції.

Як наголошував Шмигаль, поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% від усього дорослого населення, карантинні обмеження продовжуватимуть.

Тим часом ситуація з коронавірусом в Україні дещо покращилася. Так, 30 грудня дві останні області (Волинська та Запорізька) вийдуть із червоної зони карантину.

Фото: Урядовий портал

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