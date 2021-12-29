На території України більше не планують запроваджувати тотальні локдауни. Це стало можливим завдяки вакцинації громадян проти коронавірусу.

Про це заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що бізнес може працювати навіть у червоних зонах карантину, якщо працівники підприємств вакциновані на 100%.

Нещодавно Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Це означає, що в країні збережуть правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння захисних масок та дотримання дистанції.

Як наголошував Шмигаль, поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% від усього дорослого населення, карантинні обмеження продовжуватимуть.

Тим часом ситуація з коронавірусом в Україні дещо покращилася. Так, 30 грудня дві останні області (Волинська та Запорізька) вийдуть із червоної зони карантину.