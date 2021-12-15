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Факты / Украина / Общество

Адаптивный карантин в Украине продлевают до конца марта 2022 года

Юлия Соколова редактор ленты
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.

Про це оголосив сьогодні під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

– Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Тобто щонайменше протягом першого кварталу ми будемо продовжувати карантин, — заявив Шмигаль.

Він уточнив, що в Україні збережуться всі правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння масок та дистанції.

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