Главный тренер Черноморца Роман Григорчук провел первую после возвращения в клуб пресс-конференцию

Главный тренер футбольного клуба Черноморец Роман Григорчук провел первую встречу с журналистами и представителями фанатских интернет-сообществ.

Вернувшийся в команду наставник познакомил со своим тренерским штабом, а также рассказал о ближайших планах команды и стратегии развития клуба на несколько лет.

В частности, помогать Григорчуку будет проверенная команда:Степан Матвиив, Михаил Савка, Игорь Касьяненко и Андрей Глущенко.

Остаются в тренерском штабе Алексей Гай и Алексей Антонов, которые в качестве игроков под руководством Романа Григорчука провели не один яркий сезон.

Руководство клуба и тренерский штаб отдают себе отчет в том, на каком месте команда сейчас находится.

Цели и задачи на ближайшее будущее соотносятся с реалиями времени. Главная задача на сезон 2021/2022 — сохранить команду в Премьер-лиге.

На данный момент процесс формирования обновленного состава клуба продолжается. Черноморец — участник весенней части чемпионата — полностью будет укомплектован после второго сбора команды.

В следующем чемпионате руководство клуба и тренерский штаб видят Черноморец командой, которая борется не за сохранение прописки в элитном дивизионе, а за попадание в еврокубки.

В клубе разрабатывают и кадровую стратегию на ближайшие годы. Акцент будет сделан на игроков своей футбольной академии, которая в разные времена воспитывала и готовила ярких личностей.

Одесса, убеждены в клубе, заслуживает боеспособной команды, которая будет прославлять город и страну, как, к примеру, в сезоне 2013/2014.

В свою очередь представитель генерального партнера клуба Владимир Генинсон сообщил, что компанией Vertex United был подписан предварительный договор о покупке клуба.

1 января группа компаний Vertex United стала генеральным партнером и выделила необходимое финансирование для развития Черноморца.

Руководство клуба на пресс-конференции также поблагодарило президента Украины за то, что глава государства на конгрессе, посвященному 30-летию УАФ, обратил внимание на развитие футбольных клубов, представляющих крупные города и регионы страны.

Среди таких клубов был назван и Черноморец.

Отвечая на вопрос о спортивной базе, находящейся в Совиньоне, Владимир Генинсон сообщил, что сейчас идет процесс переговоров о выкупе имущественных прав.

Тем не менее, компания Verteх United уже выделила необходимое финансирование для реконструкции спортивного, технического и медицинского оборудования.

Черноморец поблагодарил журналистов и болельщиков за ту невероятную поддержку, которая сейчас ощущает команда.

Отдельная благодарность была выражена партнерам из Parimatch, которые делают все, чтобы в Одессе футбол стал еще ближе к его истинным ценителям. А ведь именно открытость для болельщика — основной вектор развития клуба.

Теплые слова были адресованы и любимому всеми стадиону Черноморец. Поддержку со стороны его администрации команда ощущает и очень рассчитывает на подобное отношение в дальнейшем.

В завершение первого после возвращения диалога с журналистами и болельщиками Роман Григорчук поблагодарил всех за поддержку, попросил запастись терпением, не терять веры в команду.

Также была проанонсирована следующая пресс-конференция. Она состоится после второго турецкого сбора, накануне возобновления УПЛ и пройдет в Zoom или в эфире клубного канала в YouTube.

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Джерело: Черноморец

Фото: Черноморец