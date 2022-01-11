С 1 января 2022 года в Украине выросли пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Речь идет о повышении размера минимальных пенсий для двух категорий граждан:

1. Для семей погибших в зоне АТО/ООС. Речь идет о каждом из нетрудоспособных родителей (мать/отец), жене/муже погибших, умерших (пропавших без вести) защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Для них минимальный размер пенсионных выплат установлен на уровне не ниже 7 800 грн.

Как проинформировали в Министерстве соцполитики, перерасчет был произведен в автоматическом режиме для 3 361 человека. Средний размер повышения пенсии составил 1895,26 грн.

2. Для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для этой категории украинцев с 1 января пересчитали пенсии по инвалидности.

Выросли и пенсии, которые начисляются в связи с потерей кормильца в результате аварии на ЧАЭС.

Так, с 1 января пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии не должны быть ниже:

• 14 600 грн – для I группы инвалидности;

• 9 500 грн – для ІІ группы инвалидности;

• 7 000 грн – для ІІІ группы инвалидности.

А для членов семей ликвидаторов размер пенсий должен составлять не менее 7 871,95 грн.

Кроме того, перерасчет произвели для тех граждан, которые стали лицами с инвалидностью вследствие того, что:

• участвовали в ликвидации последствий других ядерных аварий;

• были задействованы в ядерных испытаниях;

• участвовали в военных учениях с применением ядерного оружия.

В общей сложности пенсии в этой категории выросли для 21 204 человек. А средний размер повышения составляет 2 903,21 грн.

Кроме того, с 1 января в Украине установили повышение пенсионных выплат по возрасту тем женщинам, которые родились в 1962 году. Такое ежемесячное повышение (в размере 9% пенсионных выплат) устанавливается, если женщина впервые обращается за назначением пенсии по возрасту.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос размер минимальной пенсии: с 1 854 грн до 1 934 грн (то есть на 80 грн). Это связано с повышением прожиточного минимума.

В декабре прошлого года средняя пенсия в Украине впервые с 2014 года превысила размер прожиточного минимума. Так, размер средней пенсии составил 3 980 грн, а прожиточного минимума – 3 723 грн.

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Источник: Пенсионный фонд Украины, Министерство социальной политики, Кабинет министров, Главное управление ПФУ в Ровенской области