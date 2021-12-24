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Факты / Украина / Общество

В Украине вырастут минимальные пенсии для семей погибших в зоне АТО / ООС

Людмила Богданова редактор ленты
гроші зарплата

Минимальные пенсии для семей погибших в зоне АТО/ООС вырастут в 2022 году. Соответствующее решение в октябре 2021 поддержал Кабинет министров.

Размер миниальных пенсий для семей погибших защитников повысится с 1 января 2022 года. Каждый из членов семьи может получать минимум 7,8 тыс. грн.

Повышенную пенсию с 2022 года получит более двух тысяч украинских семей.

Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, близкие погибших на востоке Украины смогут получить финансовую помощь независимо от того, начисляют ли ее другим членам семьи.

— Повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов, — заявил Шмигаль.

С 1 декабря 2021 года в Украине также вырастет минимальная пенсия по возрасту. Размер минимальных выплат для пенсионеров повысили до 2,6 тыс. грн.

Денис Шмыгаль объяснил , что рост пенсий происходит вследствие роста минимальной заработной платы. С 1 декабря 2021 года она составляет 6,5 тыс. грн.

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Источник: Кабмин

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