В следующем, 2022 году в Украине планируют реализовать 12 этапов повышения размера пенсий для разных категорий населения.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Так, на январь планируется перерасчет пенсий для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью.

Кроме того, продолжится повышение пенсий 65-летним гражданам в связи с ростом минимальной зарплаты.

– Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начислять пенсии после достижения ими нового пенсионного возраста. Мы заметили, что их пенсии могут оказаться меньше начисляемых в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%, — отметила Лазебная.

Также планируется индексация пенсионных выплат с 1 марта 2022 года.

В то же время в октябре собираются повысить размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет.

– В октябре мы планируем выйти на новую минимальную пенсионную гарантию: человек старше 70 лет, имеющий стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать менее 3 000 грн. Я считаю, это будет первый шаг к тому, чтобы пенсия в Украине начала соответствовать фактическому прожиточному минимуму, – подчеркнула Лазебная.

По ее словам, в Министерстве соцполитики рассчитывают, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине составит 4 000 грн (что на 30% выше, чем было в январе 2020 года).

До конца 2021 года украинцев также ожидают несколько повышений размера пенсионных выплат. Так, с 1 декабря возрастут пенсионные выплаты в связи с увеличением прожиточного минимума. Размер минимальной пенсии повысится с 1854 грн до 1934 грн.

Также с 1 декабря вырастет минимальная пенсия для людей старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет). Для этой категории украинцев пенсия увеличится до 2 600 грн.

Читайте Индексация пенсии в 2021 году в Украине

Источник: Минсоцполитики, The Page