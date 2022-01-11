З 1 січня 2022 року в Україні зросли пенсійні виплати для деяких категорій громадян.

Про це поінформували в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Йдеться про підвищення розміру мінімальних пенсій для двох категорій громадян:

1. Для сімей загиблих в зоні АТО/ООС. Йдеться про кожного з непрацездатних батьків (матір/батько), дружину/чоловіка загиблих, померлих (таких, що зникли безвісти) захисників України, які брали участь в антитерористичній операції.

Для них мінімальний розмір пенсійних виплат встановлено на рівні не нижче ніж 7 800 грн.

Як поінформували в Міністерстві соцполітики, перерахунок було здійснено в автоматичному режимі для 3 361 особи. Середній розмір підвищення пенсій склав 1895,26 грн.

2. Для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для цієї категорії українців із 1 січня перерахували пенсії по інвалідності.

Зросли й пенсії, які нараховуються у зв’язку з втратою годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС.

Так, з 1 січня пенсійні виплати для ліквідаторів аварії не повинні бути нижчими за:

• 14 600 грн – для І групи інвалідності;

• 9 500 грн – для ІІ групи інвалідності;

• 7 000 грн – для ІІІ групи інвалідності.

А для членів сімей ліквідаторів розмір пенсій має бути не меншим, ніж 7 871,95 грн.

Крім того, перерахунок здійснили для тих громадян, які стали особами з інвалідністю внаслідок того, що:

• брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій;

• були задіяні в ядерних випробуваннях;

• брали участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Загалом пенсії в цій категорії зросли для 21 204 осіб. А середній розмір підвищення становить 2 903,21 грн.

Крім того, з 1 січня в Україні встановили підвищення до пенсійних виплат за віком тим жінкам, які народилися у 1962 році. Таке щомісячне підвищення (в розмірі 9% пенсійних виплат) встановлюється, якщо жінка вперше звертається за призначенням пенсії за віком.

З 1 грудня 2021 року в Україні зріс розмір мінімальної пенсії: з 1 854 грн до 1 934 грн (тобто на 80 грн). Це було пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму.

У грудні минулого року середня пенсія в Україні вперше з 2014 року перевищила розмір прожиткового мінімуму. Так, розмір середньої пенсії становив 3 980 грн, а прожиткового мінімуму – 3 723 грн.

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Джерело: Пенсійний фонд України, Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів, Головне управління ПФУ в Рівненській області