З 1 січня 2022 року в Україні зросли пенсійні виплати для деяких категорій громадян.
Про це поінформували в пресслужбі Пенсійного фонду України.
Йдеться про підвищення розміру мінімальних пенсій для двох категорій громадян:
1. Для сімей загиблих в зоні АТО/ООС. Йдеться про кожного з непрацездатних батьків (матір/батько), дружину/чоловіка загиблих, померлих (таких, що зникли безвісти) захисників України, які брали участь в антитерористичній операції.
Для них мінімальний розмір пенсійних виплат встановлено на рівні не нижче ніж 7 800 грн.
Як поінформували в Міністерстві соцполітики, перерахунок було здійснено в автоматичному режимі для 3 361 особи. Середній розмір підвищення пенсій склав 1895,26 грн.
2. Для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для цієї категорії українців із 1 січня перерахували пенсії по інвалідності.
Зросли й пенсії, які нараховуються у зв’язку з втратою годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС.
Так, з 1 січня пенсійні виплати для ліквідаторів аварії не повинні бути нижчими за:
• 14 600 грн – для І групи інвалідності;
• 9 500 грн – для ІІ групи інвалідності;
• 7 000 грн – для ІІІ групи інвалідності.
А для членів сімей ліквідаторів розмір пенсій має бути не меншим, ніж 7 871,95 грн.
Крім того, перерахунок здійснили для тих громадян, які стали особами з інвалідністю внаслідок того, що:
• брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій;
• були задіяні в ядерних випробуваннях;
• брали участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
Загалом пенсії в цій категорії зросли для 21 204 осіб. А середній розмір підвищення становить 2 903,21 грн.
Крім того, з 1 січня в Україні встановили підвищення до пенсійних виплат за віком тим жінкам, які народилися у 1962 році. Таке щомісячне підвищення (в розмірі 9% пенсійних виплат) встановлюється, якщо жінка вперше звертається за призначенням пенсії за віком.
З 1 грудня 2021 року в Україні зріс розмір мінімальної пенсії: з 1 854 грн до 1 934 грн (тобто на 80 грн). Це було пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму.
У грудні минулого року середня пенсія в Україні вперше з 2014 року перевищила розмір прожиткового мінімуму. Так, розмір середньої пенсії становив 3 980 грн, а прожиткового мінімуму – 3 723 грн.
Джерело: Пенсійний фонд України, Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів, Головне управління ПФУ в Рівненській області