Шаг 1. Выясняем место нахождения учебного заведения
Прежде чем получить справку об обучении в университете, необходимо выяснить место нахождения учебного заведения.
ВУЗ может быть перемещен с временно оккупированной территории на территорию населенного пункта, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.
То есть нужно выяснить, перерегистрировали ли учебное заведение на подконтрольную Украине территорию.
В таком случае решить вопрос можно будет во внесудебном порядке, обратившись в ВУЗ с письменным заявлением о выдаче архивной справки с информацией об обучении, в частности о форме обучения.
Шаг 2. Пишем заявление
В случае, если учебное заведение не перемещено с временно оккупированной территории Украины, то заявление в бумажном или электронном варианте нужно подать непосредственно в Министерство образования и науки Украины по следующим адресам:
- 01135, г. Киев, просп. Победы, 10,
- или ez@mon.gov.ua.
Министерство образования и науки Украины как центральный орган исполнительной власти в пределах своих полномочий определит учреждение, которое выдаст архивную справку об обучении или выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании.
Шаг 3. Готовим необходимые документы
К заявлению о выдаче архивной справки об обучении или выписки из журнала выдачи документов о высшем образовании необходимо добавить:
- копию паспорта,
- копию диплома,
- копию свидетельства о браке (в случае смены фамилии),
- другие сведения, которые являются необходимыми по мнению заявителя.
Шаг 4. Обращаемся в суд (если архивы сведений недоступны)
В случае, если архивы сведений недоступны, необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта обучения.
Подавать его нужно по месту жительства заявителя.
На сегодня существует положительная практика принятия решений по таким заявлениям.
Так, 23 июня Константиновский горрайонный суд Донецкой области удовлетворил заявление жителя Макеевки по номеру 233/2317/21 об установлении факта обучения.
Источник: Пенсионный курьер
Фото: Pixabay