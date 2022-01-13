Получение справки об обучении в ВУЗе на оккупированных территориях: пошаговая инструкция

Часто украинцев, которые обращаются в Пенсионный фонд для оформления пенсии, просят предоставить справку об обучении в университете.

Это необходимо для того, чтобы доказать тот факт, что человек получал высшее образование на стационаре.

Такие справки часто нужны тем гражданам, дипломы о высшем образовании которых не содержат сведений о форме обучения.

Однако те украинцы, которые получали образование в учебных заведениях, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории, сталкиваются с немалыми сложностями.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как получить справку об обучении в университете, который сейчас находится на оккупированных территориях.