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Факты / Украина / Общество
Татьяна Забожко |
Получение справки об обучении в ВУЗе на оккупированных территориях: пошаговая инструкция

Получение справки об обучении в ВУЗе на оккупированных территориях: пошаговая инструкция

Часто украинцев, которые обращаются в Пенсионный фонд для оформления пенсии, просят предоставить справку об обучении в университете.

Это необходимо для того, чтобы доказать тот факт, что человек получал высшее образование на стационаре.

Такие справки часто нужны тем гражданам, дипломы о высшем образовании которых не содержат сведений о форме обучения.

Однако те украинцы, которые получали образование в учебных заведениях, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории, сталкиваются с немалыми сложностями.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как получить справку об обучении в университете, который сейчас находится на оккупированных территориях.

Шаг 1. Выясняем место нахождения учебного заведения

Прежде чем получить справку об обучении в университете, необходимо выяснить место нахождения учебного заведения.

ВУЗ может быть перемещен с временно оккупированной территории на территорию населенного пункта, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

То есть нужно выяснить, перерегистрировали ли учебное заведение на подконтрольную Украине территорию.

В таком случае решить вопрос можно будет во внесудебном порядке, обратившись в ВУЗ с письменным заявлением о выдаче архивной справки с информацией об обучении, в частности о форме обучения.

Шаг 2. Пишем заявление

В случае, если учебное заведение не перемещено с временно оккупированной территории Украины, то заявление в бумажном или электронном варианте нужно подать непосредственно в Министерство образования и науки Украины по следующим адресам:

  • 01135, г. Киев, просп. Победы, 10,
  • или ez@mon.gov.ua.

Министерство образования и науки Украины как центральный орган исполнительной власти в пределах своих полномочий определит учреждение, которое выдаст архивную справку об обучении или выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании.

Шаг 3. Готовим необходимые документы

К заявлению о выдаче архивной справки об обучении или выписки из журнала выдачи документов о высшем образовании необходимо добавить:

  • копию паспорта,
  • копию диплома,
  • копию свидетельства о браке (в случае смены фамилии),
  • другие сведения, которые являются необходимыми по мнению заявителя.

Шаг 4. Обращаемся в суд (если архивы сведений недоступны)

В случае, если архивы сведений недоступны, необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта обучения.

Подавать его нужно по месту жительства заявителя.

На сегодня существует положительная практика принятия решений по таким заявлениям.

Так, 23 июня Константиновский горрайонный суд Донецкой области удовлетворил заявление жителя Макеевки по номеру 233/2317/21 об установлении факта обучения.

Источник: Пенсионный курьер

Фото: Pixabay

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