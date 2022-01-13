Крок 1. З’ясовуємо місце знаходження навчального закладу
Перш ніж отримати довідку про навчання в університеті, необхідно з’ясувати місце знаходження навчального закладу.
ВНЗ може бути переміщений із тимчасово окупованої території на територію населеного пункту, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.
Тобто потрібно зясувати, чи перереєстрували навчальний заклад на підконтрольну Україні територію.
У такому випадку вирішити питання можна буде в позасудовому порядку, звернувшись до вишу із письмовою заявою про видачу архівної довідки з відомостями про навчання, зокрема про форму навчання.
Крок 2. Пишемо заяву
У випадку, якщо навчальний заклад не переміщено з тимчасово окупованої території України, то заяву в паперовому чи електронному варіанті потрібно подати безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за такими адресами:
- 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10,
- або ez@mon.gov.ua.
Міністерство освіти і науки України як центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень визначить заклад, який видасть архівну довідку про навчання або виписку із журналу видачі документів про вищу освіту.
Крок 3. Готуємо необхідні документи
До заяви про видачу архівної довідки про навчання або виписки із журналу видачі документів про вищу освіту необхідно додати:
- копію паспорта,
- копію диплома,
- копію свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища),
- інші відомості, які є необхідними на думку заявника.
Крок 4. Звертаємось до суду (якщо архіви відомостей недоступні)
У разі, якщо архіви відомостей недоступні, необхідно звернутися до суду із заявою про встановлення факту навчання.
Подавати її потрібно за місцем проживання заявника.
На сьогодні існує позитивна практика ухвалення рішень за такими заявами.
Так, 23 червня Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області задовольнив заяву жителя Макіївки за номером 233/2317/21 про встановлення факту навчання.
Джерело: Пенсійний кур’єр
Фото: Pixabay