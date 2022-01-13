Отримання довідки про навчання у виші на окупованих територіях: покрокова інструкція

Часто українців, які звертаються до Пенсійного фонду задля оформлення пенсії, просять надати довідку про навчання в університеті.

Це необхідно для того, щоб довести той факт, що людина здобувала вищу освіту на стаціонарі.

Такі довідки часто потрібні тим громадянам, дипломи про вищу освіту яких не містять відомостей про форму навчання.

Однак ті українці, які здобували освіту в навчальних закладах, що нині перебувають на непідконтрольній території, стикаються з чималими складнощами.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як отримати довідку про навчання в університеті, що нині перебуває на окупованих територіях.