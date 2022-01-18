Шаг 1. Что такое территориальная оборона
Закон Об основах национального сопротивления вступил в силу с 1 января 2022 года.
В качестве ключевого понятия там указано национальное сопротивление, которое состоит из территориальной обороны, а также – движения сопротивления и подготовки украинцев к самому нацсопротивлению.
Для выполнения задач по территориальной обороне Украины сформировали Силы территориальной обороны.
Это – новый род войск ВСУ, первым командующим которого с 1 января стал бригадный генерал Юрий Алимович Галушкин.
Шаг 2. Кто может заключить контракт
Контракт может заключить любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 57 лет – вне зависимости от того, мужчина это или женщина.
На службу приглашают офицеров запаса с опытом военной службы, а также – резервистов и военнообязанных без такого опыта.
В территориальную оборону можно записаться и без пребывания на учете в военном комиссариате.
Бойцам предлагают занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Шаг 3. Чему учат в территориальной обороне
Бойцы территориальной обороны в мирное время должны проходить десятидневные учебные сборы раз в 2-3 года.
Также в выходные дни проходит добровольная подготовка – в среднем, 3-4 дня в месяц, или 40 суток в год, в основном в выходные дни.
Резервистов теробороны не привлекают к работам или нарядам – только к подготовке и выполнению задач службы.
В рамках обучения бойцы территориальной обороны проходят занятия по огневой, военно-медицинской, тактической, инженерной подготовке и многому другому.
После обучения вы получите специальность – минометчик, стрелок и т.д.
Если до этого у вас не было армейского опыта, военную специальность дадут в зависимости от вашего образования, специальности и навыков.
После заключения контрактов вас могут отправить на курсы для получения военной специальности.
Шаг 4. Что предусматривает подписание контракта о ТрО
После подписания контракта вы будете входить в состав национальной обороны своей территориальной общины.
Вы будете участвовать в защите населения, окружающей среды в случае ЧС, будете помогать в подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Сможете участвовать в обороне и охране стратегических объектов, объектов коммуникаций и инфраструктуры, органов власти, борьбе с диверсионно-разведывательными силами, незаконными вооруженными формированиями.
Поучаствуете в обеспечении порядка и общественной безопасности, и многом другом, указанном в законе Об основах национального сопротивления.
Шаг 5. Какие выплаты предусмотрены за сборовые мероприятия
Призванным на сборовые мероприятия резервистам платят суточные и денежные выплаты в зависимости от военного звания.
Также положено одноразовое денежное поощрение для тех, кто выполнил программу подготовки без правонарушений.
Еще положен средний заработок всем, кто работает в организациях, учреждениях и предприятиях.
Безработные резервисты во время сборов будут получать выплаты в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет с 1 января 2022 года 6514 грн, и составит: с 1 июля 6716 грн, с 1 декабря – 7056 грн.
Шаг 6. Какие предусмотрены социальные гарантии и льготы
Если вы официально трудоустроены, то в мирное время на период прохождения сборов территориальной обороны вас освободят от работы с сохранением рабочего места.
Также вы получите средний заработок за период сборов.
В случае заболевания или травмы – сможете получить стационарную либо амбулаторную медицинскую помощь в медучреждениях ВСУ.
Если же вас призовут по мобилизации, вы получите все преимущества военнослужащего.
Шаг 7. На какой срок заключается контракт
Срок контракта зависит от звания. С солдатами договор подписывают на три года.
С офицерами и сержантами – на пять лет.
Шаг 8. Куда обращаться для консультаций по подписанию контракта
В первую очередь для подписания контракта нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так называются сейчас военкоматы) по месту вашего жительства.
Полный список таких центров опубликован на сайте Министерства обороны Украины.
Там помогут решить вопрос в случае, если вы не стоите на военном учете, потеряли военный билет или приписное.
Также в территориальном центре комплектования и социальной поддержки помогут выяснить, какой именно батальон теробороны приписан к этому центру.
Кроме того, у некоторых батальонов в Украине уже есть страницы в социальной сети Facebook. Там можно изучить дополнительную информацию.
На их страницах обычно есть номера телефонов горячей линии, где можно получить консультацию об условиях прохождения службы и направление к командиру батальона.
Шаг 9. Можно ли самостоятельно выбрать подразделение для прохождения службы
Изначально вам предложат службу по месту прописки.
И в любом случае сначала вам нужно будет прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военный комиссариат) по адресу прописки.
Но если вы скажете в комиссариате, где именно хотите проходить службу, можно будет заключить контракт с уже выбранным вами батальоном в любом районе или городе.
Шаг 10. Собеседование с командиром батальона
После того, как вы узнаете, к командиру какого батальона вам нужно обратиться, вам необходимо будет пройти с ним собеседование.
По его результатам командир примет решение, предлагать ли вам контракт, а также определит должность, которую может вам предложить.
В случае позитивного исхода командир даст вам документы для прохождения военно-врачебной комиссии.
Шаг 11. Прохождение военно-врачебной комиссии
Вас направят на медкомиссию в медзаведение при территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где вы стоите на военном учете.
Во время прохождения военно-врачебной комиссии вас будет сопровождать офицер бригады территориальной обороны.
Он же должен объяснить этапы и особенности процедуры.
Также вам нужно будет сдать ряд анализов в своих районных поликлиниках по направлению, которое выдает семейный врач.
Кроме того, нужно будет получить справки от нарколога и психолога и посетить кожвендиспансер.
Шаг 12. Получение справки о несудимости
Еще одним необходимым документом является справка о несудимости.
Ее можно получить на сайте МВД в электронном виде, затем – распечатать и предоставить должностному лицу бригады при подписании контракта.
ФОТО
При онлайн-заказе справки не забудьте сохранить ее номер, чтобы иметь возможность проверять статус ее готовности.
Сроки подготовки справки о несудимости – от 10 до 30 календарных дней со дня поступления запроса.
Эта услуга бесплатная.
Шаг 13. Какие документы необходимы для подписания контракта
- Заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве;
- Копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
- Копия справки о месте регистрации (или соответствующей страницы в документе, если у вас паспорт-книжка);
- Копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (если есть);
- Характеристика с места работы, учебы (для тех, кто учится или работает);
- Копии документов о среднем и высшем образовании;
- Цветное фото размером 9 на 12 см;
- Копия справки о присвоении идентификационного номера;
- Заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе по состоянии здоровья;
- Справка о несудимости.
Шаг 14. Подписание контракта
По результатам изучения кандидатов командир примет решение о принятии вас на службу. Он же будет заключать с вами договор.
Контракт необходимо будет подписать в двух экземплярах, так как один из них будут хранить в вашем личном деле, а другой выдадут вам.
Шаг 15. Можно ли разорвать договор
Согласно 27-му и 28-му пунктам указа президента Украины № 502/2014, разорвать контракт резервиста можно “с согласия обеих сторон”.
Таким образом, в случае необходимости – к примеру, из-за выезда в другую местность, за границу, из-за изменений семейных обстоятельств и тому подобного — вы сможете расторгнуть контракт.