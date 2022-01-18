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Факты / Украина / Общество
Анастасия Гевко |
Как записаться в территориальную оборону – пошаговая инструкция

Как записаться в территориальную оборону – пошаговая инструкция

В Украине ускоряют темпы развертывания военного компонента системы территориальной обороны (ТрО). 

В рамках территориальной обороны Украины собираются создать 150 батальонов с бойцами, за каждым из которых намереваются закрепить оружие.

Как записаться в территориальную оборону, куда обращаться и что нужно для того, чтобы подписать контракт – читайте в материале Фактов ICTV.

 

Шаг 1. Что такое территориальная оборона

Закон Об основах национального сопротивления вступил в силу с 1 января 2022 года. 

В качестве ключевого понятия там указано национальное сопротивление, которое состоит из территориальной обороны, а также – движения сопротивления и подготовки украинцев к самому нацсопротивлению.

Для выполнения задач по территориальной обороне Украины сформировали Силы территориальной обороны.

Это – новый род войск ВСУ, первым командующим которого с 1 января стал бригадный генерал Юрий Алимович Галушкин.

Шаг 2. Кто может заключить контракт 

Контракт может заключить любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 57 лет – вне зависимости от того, мужчина это или женщина.

На службу приглашают офицеров запаса с опытом военной службы, а также – резервистов и военнообязанных без такого опыта.

В территориальную оборону можно записаться и без пребывания на учете в военном комиссариате.

Бойцам предлагают занять старшинские, сержантские и солдатские должности.

Шаг 3. Чему учат в территориальной обороне

Бойцы территориальной обороны в мирное время должны проходить десятидневные учебные сборы раз в 2-3 года.

Также в выходные дни проходит добровольная подготовка – в среднем, 3-4 дня в месяц, или 40 суток в год, в основном в выходные дни.

Резервистов теробороны не привлекают к работам или нарядам – только к подготовке и выполнению задач службы.

В рамках обучения бойцы территориальной обороны проходят занятия по огневой, военно-медицинской, тактической, инженерной подготовке и многому другому. 

После обучения вы получите специальность – минометчик, стрелок и т.д.

Если до этого у вас не было армейского опыта, военную специальность дадут в зависимости от вашего образования, специальности и навыков.

После заключения контрактов вас могут отправить на курсы для получения военной специальности.

Шаг 4. Что предусматривает подписание контракта о ТрО

После подписания контракта вы будете входить в состав национальной обороны своей территориальной общины. 

Вы будете участвовать в защите населения, окружающей среды в случае ЧС, будете помогать в подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Сможете участвовать в обороне и охране стратегических объектов, объектов коммуникаций и инфраструктуры, органов власти, борьбе с диверсионно-разведывательными силами, незаконными вооруженными формированиями.

Поучаствуете в обеспечении порядка и общественной безопасности, и многом другом, указанном в законе Об основах национального сопротивления.

Шаг 5. Какие выплаты предусмотрены за сборовые мероприятия

Призванным на сборовые мероприятия резервистам платят суточные и денежные выплаты в зависимости от военного звания.

Также положено одноразовое денежное поощрение для тех, кто выполнил программу подготовки без правонарушений.

Еще положен средний заработок всем, кто работает в организациях, учреждениях и предприятиях.

Безработные резервисты во время сборов будут получать выплаты в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет с 1 января 2022 года 6514 грн, и составит: с 1 июля 6716 грн, с 1 декабря – 7056 грн.

Шаг 6. Какие предусмотрены социальные гарантии и льготы 

Если вы официально трудоустроены, то в мирное время на период прохождения сборов территориальной обороны вас освободят от работы с сохранением рабочего места.

Также вы получите средний заработок за период сборов.

В случае заболевания или травмы – сможете получить стационарную либо амбулаторную медицинскую помощь в медучреждениях ВСУ.

Если же вас призовут по мобилизации, вы получите все преимущества военнослужащего.

Шаг 7. На какой срок заключается контракт

Срок контракта зависит от звания. С солдатами договор подписывают на три года.

С офицерами и сержантами – на пять лет.

Шаг 8. Куда обращаться для консультаций по подписанию контракта

В первую очередь для подписания контракта нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так называются сейчас военкоматы) по месту вашего жительства.

Полный список таких центров опубликован на сайте Министерства обороны Украины

Там помогут решить вопрос в случае, если вы не стоите на военном учете, потеряли военный билет или приписное. 

Также в территориальном центре комплектования и социальной поддержки помогут выяснить, какой именно батальон теробороны приписан к этому центру.

Кроме того, у некоторых батальонов в Украине уже есть страницы в социальной сети Facebook. Там можно изучить дополнительную информацию.

На их страницах обычно есть номера телефонов горячей линии, где можно получить консультацию об условиях прохождения службы и направление к командиру батальона.

Шаг 9. Можно ли самостоятельно выбрать подразделение для прохождения службы

Изначально вам предложат службу по месту прописки. 

И в любом случае сначала вам нужно будет прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военный комиссариат) по адресу прописки.

Но если вы скажете в комиссариате, где именно хотите проходить службу, можно будет заключить контракт с уже выбранным вами батальоном в любом районе или городе.

Шаг 10. Собеседование с командиром батальона 

После того, как вы узнаете, к командиру какого батальона вам нужно обратиться, вам необходимо будет пройти с ним собеседование.

По его результатам командир примет решение, предлагать ли вам контракт, а также определит должность, которую может вам предложить.

В случае позитивного исхода командир даст вам документы для прохождения военно-врачебной комиссии.

Шаг 11. Прохождение военно-врачебной комиссии

Вас направят на медкомиссию в медзаведение при территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где вы стоите на военном учете.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии вас будет сопровождать офицер бригады территориальной обороны. 

Он же должен объяснить этапы и особенности процедуры.

Также вам нужно будет сдать ряд анализов в своих районных поликлиниках по направлению, которое выдает семейный врач. 

Кроме того, нужно будет получить справки от нарколога и психолога и посетить кожвендиспансер.

Шаг 12. Получение справки о несудимости

Еще одним необходимым документом является справка о несудимости.

Ее можно получить на сайте МВД в электронном виде, затем – распечатать и предоставить должностному лицу бригады при подписании контракта.

ФОТО

При онлайн-заказе справки не забудьте сохранить ее номер, чтобы иметь возможность проверять статус ее готовности. 

Сроки подготовки справки о несудимости – от 10 до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

Эта услуга бесплатная.

Шаг 13. Какие документы необходимы для подписания контракта

  • Заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве;
  • Копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
  • Копия справки о месте регистрации (или соответствующей страницы в документе, если у вас паспорт-книжка);
  • Копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (если есть);
  • Характеристика с места работы, учебы (для тех, кто учится или работает);
  • Копии документов о среднем и высшем образовании;
  • Цветное фото размером 9 на 12 см;
  • Копия справки о присвоении идентификационного номера;
  • Заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе по состоянии здоровья;
  • Справка о несудимости.

Шаг 14. Подписание контракта

По результатам изучения кандидатов командир примет решение о принятии вас на службу. Он же будет заключать с вами договор.

Контракт необходимо будет подписать в двух экземплярах, так как один из них будут хранить в вашем личном деле, а другой выдадут вам.

Шаг 15. Можно ли разорвать договор

Согласно 27-му и 28-му пунктам указа президента Украины № 502/2014, разорвать контракт резервиста можно “с согласия обеих сторон”.

Таким образом, в случае необходимости – к примеру, из-за выезда в другую местность, за границу, из-за изменений семейных обстоятельств и тому подобного — вы сможете расторгнуть контракт.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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