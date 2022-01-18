Бойцы территориальной обороны в мирное время должны проходить десятидневные учебные сборы раз в 2-3 года.

Также в выходные дни проходит добровольная подготовка – в среднем, 3-4 дня в месяц, или 40 суток в год, в основном в выходные дни.

Резервистов теробороны не привлекают к работам или нарядам – только к подготовке и выполнению задач службы.

В рамках обучения бойцы территориальной обороны проходят занятия по огневой, военно-медицинской, тактической, инженерной подготовке и многому другому.

После обучения вы получите специальность – минометчик, стрелок и т.д.

Если до этого у вас не было армейского опыта, военную специальность дадут в зависимости от вашего образования, специальности и навыков.

После заключения контрактов вас могут отправить на курсы для получения военной специальности.