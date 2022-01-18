Крок 1. Що таке територіальна оборона
Закон Про основи національного опору набув чинності з 1 січня 2022 року.
Як ключове поняття там вказаний національний опір, який складається з територіальної оборони, а також – рух опору та підготовки українців до самого нацопору.
Для виконання завдань із територіальної оборони України сформували Сили територіальної оборони.
Це новий рід військ ЗСУ, першим командувачем якого з 1 січня став бригадний генерал Юрій Алімович Галушкін.
Крок 2. Хто може укласти договір
Контракт може укласти будь-який громадянин України віком від 18 до 57 років – незалежно від того, чоловік це чи жінка.
На службу запрошують офіцерів запасу з досвідом військової служби, а також – резервістів та військовозобов’язаних без такого досвіду.
Також у територіальну оборону можна записатися без перебування на обліку у військовому комісаріаті.
Бійцям пропонують старшинські, сержантські та солдатські посади.
Крок 3. Чому навчають у територіальній обороні
Бійці територіальної оборони у мирний час мають проходити десятиденні навчальні збори раз на 2-3 роки.
Також у вихідні дні відбувається добровільна підготовка – у середньому, 3-4 дні на місяць або 40 діб на рік, переважно у вихідні дні.
Резервістів тероборони не залучають до робіт чи нарядів – лише до підготовки та виконання завдань служби.
У межах навчання бійці територіальної оборони проходять заняття з вогневої, військово-медичної, тактичної, інженерної підготовки та багато іншого.
Після навчання ви отримаєте спеціальність – мінометник, стрілець тощо.
Якщо до цього у вас не було армійського досвіду, військову спеціальність дадуть залежно від вашої освіти, спеціальності та навичок.
Після укладання контрактів вас можуть відправити на курси для отримання військової спеціальності.
Крок 4. Що передбачає підписання контракту про ТрО
Після підписання контракту ви входите до складу національної оборони своєї територіальної громади.
Ви братимете участь у захисті населення, навколишнього середовища у разі НС, допомагатимете у підготовці громадян до національного опору.
Ви зможете брати участь в обороні та охороні стратегічних об’єктів, об’єктів комунікацій та інфраструктури, органів влади, боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, незаконними збройними формуваннями.
Братимете участь у забезпеченні порядку та суспільної безпеки та багато іншого, що зазначено в законі Про основи національного опору.
Крок 5. Які виплати передбачені за зборові заходи
Покликаним на зборові заходи резервістам платять добові та грошову виплату, що залежить від військового звання.
Також належить одноразове грошове заохочення для тих, хто виконав програму підготовки без правопорушень.
Ще закладений середній заробіток усім, хто працює в організаціях, установах та підприємствах.
Безробітні резервісти під час зборів отримуватимуть виплати у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить з 1 січня 2022 року 6514 грн, та становитиме: з 1 липня 6716 грн, з 1 грудня – 7056 грн.
Крок 6. Які передбачені соціальні гарантії та пільги
Якщо ви офіційно працевлаштовані, то у мирний час на період проходження зборів територіальної оборони вас звільнять від роботи зі збереженням робочого місця.
Ви також отримаєте середній заробіток за період зборів.
У разі захворювання чи травми – зможете отримати стаціонарну або амбулаторну медичну допомогу у медзакладах ЗСУ.
Якщо ж вас призвуть до мобілізації, ви отримаєте всі переваги військовослужбовця.
Крок 7. На який термін укладається контракт
Термін договору залежить від звання. Із солдатами договір підписують на три роки.
З офіцерами та сержантами – на п’ять років.
Крок 8. Куди звертатися для консультацій щодо підписання контракту
Насамперед для підписання контракту потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (так називаються зараз військкомати) за місцем вашого проживання.
Повний перелік таких центрів опубліковано на сайті Міністерства оборони України.
Там допоможуть вирішити питання, якщо ви не стоїте на військовому обліку, втратили військовий квиток або приписне.
Також у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки допоможуть з’ясувати, який саме батальйон тероборони приписаний до цього центру.
Крім того, деякі батальйони в Україні вже мають сторінки у соціальній мережі Facebook. Там можна вивчити додаткову інформацію.
На їхніх сторінках зазвичай є номери телефонів гарячої лінії, за якими можна отримати консультацію щодо умов проходження служби та направлення до командира батальйону.
Крок 9. Чи можна самостійно вибрати підрозділ для проходження служби
Спочатку вам запропонують службу за місцем прописки.
І в будь-якому разі спершу ви матимете прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовий комісаріат) за адресою прописки.
Але якщо ви скажете у комісаріаті, де саме хочете проходити службу, можна буде укласти контракт із вже обраним вами батальйоном у будь-якому районі або місті.
Крок 10. Співбесіда з командиром батальйону
Після того, як ви дізнаєтесь, до командира якого батальйону вам потрібно звернутися, вам необхідно пройти з ним співбесіду.
За її результатами командир має вирішити, чи пропонувати вам контракт, а також визначить посаду, яку може вам запропонувати.
У разі позитивного результату командир надасть вам документи для проходження військово-лікарської комісії.
Крок 11. Проходження військово-лікарської комісії
Вас направлять на медкомісію до медзакладу при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де ви стоїте на військовому обліку.
Під час проходження військово-лікарської комісії вас супроводжуватиме офіцер бригади територіальної оборони.
Він же має пояснити етапи та особливості процедури.
Також вам потрібно буде здати низку аналізів у своїх районних поліклініках за напрямом, який видає сімейний лікар.
Крім того, треба буде отримати довідки від нарколога та психолога і відвідати шкірвендиспансер.
Крок 12. Отримання довідки про несудимість
Ще одним необхідним документом є довідка про несудимість.
Її можна отримати на сайті МВС в електронному вигляді, потім – роздрукувати та надати посадовцю бригади під час підписання контракту.
Під час онлайн-замовлення довідки не забудьте зберегти її номер, щоб мати можливість перевіряти статус її готовності.
Терміни підготовки довідки про несудимість – від 10 до 30 календарних днів із дня надходження запиту.
Ця послуга безкоштовна.
Крок 13. Які документи потрібні для підписання контракту
- Заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;
- Копії всіх сторінок паспорта громадянина України;
- Копія довідки про місце реєстрації (або відповідної сторінки в документі, якщо у вас є паспорт-книжка);
- Копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (якщо є);
- Характеристика з місця роботи, навчання (для тих, хто навчається чи працює);
- Копії документів про середню та вищу освіту;
- Кольорове фото розміром 9 на 12 см;
- Копія довідки про надання ідентифікаційного номера;
- Висновок військово-лікарської комісії щодо придатності до служби за станом здоров’я;
- Довідка про несудимість.
Крок 14. Підписання договору
За результатами вивчення кандидатів командир ухвалить рішення щодо прийняття вас на службу. Він же укладатиме з вами договір.
Контракт необхідно буде підписати у двох примірниках, тому що один із них зберігатимуть у вашій особистій справі, а інший видаватимуть вам.
Крок 15. Чи можна розірвати договір
Відповідно до 27-го та 28-го пунктів указу президента України №502/2014, розірвати контракт резервіста можна “за згодою обох сторін”.
Таким чином, у разі потреби – наприклад, через виїзд до іншої місцевості, за кордон, внаслідок зміни сімейних обставин тощо – ви зможете розірвати контракт.