Бійці територіальної оборони у мирний час мають проходити десятиденні навчальні збори раз на 2-3 роки.

Також у вихідні дні відбувається добровільна підготовка – у середньому, 3-4 дні на місяць або 40 діб на рік, переважно у вихідні дні.

Резервістів тероборони не залучають до робіт чи нарядів – лише до підготовки та виконання завдань служби.

У межах навчання бійці територіальної оборони проходять заняття з вогневої, військово-медичної, тактичної, інженерної підготовки та багато іншого.

Після навчання ви отримаєте спеціальність – мінометник, стрілець тощо.

Якщо до цього у вас не було армійського досвіду, військову спеціальність дадуть залежно від вашої освіти, спеціальності та навичок.

Після укладання контрактів вас можуть відправити на курси для отримання військової спеціальності.