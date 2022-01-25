Обладнання, зброя та боєприпаси: США надіслали Україні вже третю партію допомоги

До міжнародного аеропорту Бориспіль прибув літак із третьою партією додаткової військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Вантаж був відправлений у межах пакету на суму в $200 млн.

За попередньою інформацією, на борту перевозилася сучасна зброя, боєприпаси та обладнання, призначене для Збройних сил України.

У суботу та неділю США вже надсилали для ЗСУ дві партії озброєння, які включали протитанкові комплекси Javellin, одноразові протибункерні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) та інші види озброєнь.

Перша партія прибула рано-вранці в суботу, 22 січня, і містила приблизно 90 тонн вантажу, а друга – надвечір неділі, 23 січня.

Крім того, готовність направити в Україну установки Javellin та боєприпаси до них також висловила і Естонія. А Таллінн запросив у Німеччини та Фінляндії дозвіл на поставки Києву 122-мм гаубиць.