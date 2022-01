Авторитетное британское издание The Times опубликовало статью под названием Это наш дом: простые украинцы берутся за оружие, которая рассказывает о 52-летней украинке Марьяне Жагло, заключившей контракт с батальоном теробороны. Мать троих детей уверяет, что будет бороться с врагом, если РФ посягнет на столицу Украины.

Марьяна Жагло купила себе охотничье ружье, но не в оленей она собирается стрелять — так начинается материал издания.

As Putin’s troops mass less than 60 miles from the capital, some citizens are taking matters into their own hands | @A_Loyd_Times from Kiev https://t.co/7j8ACwOgby

— The Times (@thetimes) January 24, 2022