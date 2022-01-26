Авторитетное британское издание The Times опубликовало статью под названием Это наш дом: простые украинцы берутся за оружие, которая рассказывает о 52-летней украинке Марьяне Жагло, заключившей контракт с батальоном теробороны. Мать троих детей уверяет, что будет бороться с врагом, если РФ посягнет на столицу Украины.

Марьяна Жагло купила себе охотничье ружье, но не в оленей она собирается стрелять — так начинается материал издания.

— Как мать я не хочу, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или эти угрозы передавались на них. Лучше, чтобы я сейчас этим занималась, – сказала женщина.

As Putin’s troops mass less than 60 miles from the capital, some citizens are taking matters into their own hands | @A_Loyd_Times from Kiev https://t.co/7j8ACwOgby — The Times (@thetimes) January 24, 2022

Она рассказала, что никогда в жизни не ходила на охоту, но купила себе карабин Zbroyar Z-15.

– Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как послушала, как несколько солдат обсуждают лучшую винтовку. Если до этого дойдет, мы будем бороться за Киев, будем бороться за защиту нашего города. Я не вижу смысла в том, что россияне начнут войну и при этом оставят Киев в покое. Если начнутся сражения, они придут сюда. Киев – главная цель, — отметила Жагло.

Она рассказывает, что винтовка стоила ей €1 300. Чтобы убедиться, что она подготовлена ​​к использованию, женщина оплатила двухнедельные курсы снайперов, приобрела глушитель, сошки и телескопический прицел. Она потратила еще €1 000 на шлем, зимний камуфляж, бронежилет, боеприпасы, сапоги и списанную униформу британской армии.

Zbroyar Z-15 — украинская полуавтоматическая самозарядная винтовка с поворотным затвором и автоматикой на основе отвода газов производства ООО Зброяр. Производится по лицензии американской винтовки AR-15.

Читайте Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира на три позиции

Фото: Украинская правда