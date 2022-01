Авторитетне британське видання The Times опублікувало статтю під назвою Це наш дім: прості українці беруться за зброю, що розповідає про 52-річну українку Мар’яну Жагло, яка уклала контракт із батальйоном тероборони. Матір трьох дітей запевняє, що буде боротися проти ворога, якщо РФ зазіхне на столицю України.

Мар’яна Жагло купила собі мисливську рушницю, але не оленів вона думає стріляти – так розпочинається матеріал видання.

