Авторитетне британське видання The Times опублікувало статтю під назвою Це наш дім: прості українці беруться за зброю, що розповідає про 52-річну українку Мар’яну Жагло, яка уклала контракт із батальйоном тероборони. Матір трьох дітей запевняє, що буде боротися проти ворога, якщо РФ зазіхне на столицю України.

Мар’яна Жагло купила собі мисливську рушницю, але не оленів вона думає стріляти – так розпочинається матеріал видання.

— Як матір я не хочу, щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці загрози передавалися на них. Краще, щоб я зараз цим займалася, – сказала жінка.

As Putin’s troops mass less than 60 miles from the capital, some citizens are taking matters into their own hands | @A_Loyd_Times from Kiev https://t.co/7j8ACwOgby — The Times (@thetimes) January 24, 2022

Вона розповіла, що ніколи в житті не ходила на полювання, але купила собі карабін Zbroyar Z-15.

— Я ніколи в житті не полювала. Я купила цей карабін після того, як послухала, як кілька солдатів обговорюють найкращу гвинтівку. Якщо до цього дійде, то ми будемо боротися за Київ, будемо боротися за захист нашого міста. Я не бачу сенсу в тому, що росіяни почнуть війну і при цьому залишать Київ у спокої. Якщо почнуться бої, вони прийдуть сюди. Київ — головна ціль, – зазначила Жагло.

Вона розповідає, що гвинтівка коштувала їй €1 300. Щоб переконатися, що вона належним чином підготовлена до використання, жінка оплатила двотижневі курси снайперів, придбала глушник, сошки та телескопічний приціл. Вона витратила ще €1 000 на шолом, зимовий камуфляж, бронежилет, боєприпаси, чоботи та списану уніформу британської армії.

Zbroyar Z-15 — українська напівавтоматична самозарядна гвинтівка з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення газів виробництва ТОВ Зброяр. Виготовляється за ліцензією американської гвинтівки AR-15.

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Фото: Українська правда