Вооруженные силы Украины поднялись на три позиции в обновленном рейтинге 140 мощнейших армий мира от Global Firepower. В прошлом году украинская армия занимала 25-ю позицию.

Согласно данным на сайте Global Firepower, сейчас индекс силы Украины составляет 0,3266.

— Идеальная оценка Pwrlndx составляет 0,0000, что реально недостижимо в пределах текущей формулы GFP. Чем меньше значение Pwrlndx, тем мощнее теоретическая боеспособность страны, уточнили на сайте Global Firepower.

Украина расположилась между армиями Тайваня и Канады, чьи индексы силы составляют 0,3215 и 0,3601 соответственно.

В тройке лидеров рейтинга без изменений: первое место за США, РФ — второе, а замыкает тройку КНР. К пятерке отнесли Индию и Японию.

Рейтинг учитывает ряд аспектов, включая: человеческие ресурсы страны; актуальная мощность сухопутных, военно-морских и воздушных войск; логистические возможности государства; топливные ресурсы; финансовые возможности и затраты на оборону, а также география (включая протяженность границ и т.п.).

В начале января в Минобороны разъяснили, как будут формировать подразделения территориальной обороны. В ведомстве заявили, что в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии или правоохранительных органах.

Источник: Global Firepower