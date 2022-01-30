Украинские фильмы о войне на Донбассе получили две награды фестиваля Санденс

Сразу два фильма о войне на востоке Украины получили награды на американском фестивале независимого кино Санденс.

Фильм Клондайк (режиссер Марина Эр Горбач) получил награду за лучшую режиссуру в категории Мировое игровое кино.

По сюжету фильма, главные герои оказываются в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года. Вдвоем Анатолий и его беременная жена Ирина вынуждены выживать в реалиях войны, когда их деревню захватывают пророссийские боевики.

Известно, что Клондайк получил государственное финансирование Госкино и снимался в копродукции с Турцией.

Фильм Дом из заноз (режиссер Симон Леренг Вильмонт) получил награду за лучшую режиссуру в категории Мировое документальное кино.

В нем рассказывается о детском доме и социальных работниках на прифронтовой Донбассе. Хроника жизни в опасной зоне таким образом освещает проблему губительных влияний войны.

– Самое главное, почти в каждой рецензии на фильм упоминается военная агрессия России против Украины. Для Украины это очень важно, чтобы в мире чем больше об этом говорили и знали, подчеркнул второй режиссер и линейный продюсер картины Азад Сафаров.

Кинофестиваль Санденс – национальный американский кинофестиваль независимого кино.

Ежегодно его проводят в штате Юта, однако из-за пандемии кинофестиваль проходил в онлайн-формате с 20 по 30 января.

Источник: Azad Safarov