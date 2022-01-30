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Українські фільми про війну на Донбасі отримали отримали дві нагороди фестивалю Санденс

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Українські фільми про війну на Донбасі отримали отримали дві нагороди фестивалю Санденс

Одразу два фільми про війну на сході України отримали нагороди на американському фестивалі незалежного кіно Санденс.

Фільм Клондайк (режисер Марина Ер Горбач) отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії Світове ігрове кіно.

За сюжетом кінострічки, головні герої опиняються в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року. Удвох Анатолій та його вагітна дружина Ірина змушені виживати у реаліях війни, коли їхнє село захоплюють проросійські бойовики.

Відомо, що Клондайк отримав державне фінансування від Держкіно та знімався у копродукції з Туреччиною.

Фільм Будинок зі скалок (режисер Сімон Леренг Вільмонт) отримав нагороду за найкращу режисуру у категорії Світове документальне кіно.

У ньому розповідається про дитячий будинок та соціальних працівників на прифронтовій Донеччині. Хроніка життя у небезпечній зоні таким чином висвітлює проблему згубних впливів війни.

– Найголовніше, майже в кожній рецензії на фільм згадується військова агресія Росії проти України. Для України це дуже важливо, щоб у світі чим більше про це говорили і знали, – підкреслив другий режисер та лінійний продюсер картини Азад Сафаров.

Кінофестиваль Санденс – національний американський кінофестиваль незалежного кіно.

Щороку його проводять у штаті Юта, однак через пандемію кінофестиваль проходив в онлайн-форматі з 20 до 30 січня.

Джерело: Azad Safarov

Фото: Getty Images

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