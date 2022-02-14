Во вторник, 15 февраля, в Украине ожидаются хорошие погодные условия для прогулки. По прогнозу, во всех областях выглянет солнышко и будет светить весь день.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха будет держаться на уровне от +4°C до +8°C, а ночью опустится до -5°C.

Синоптики предупредили, что дожди начнутся в ночь со среды на четверг с 16 на 17 февраля. Ливни охватят всю территорию Украины.

Кроме того, днем ​​15 февраля нагрянет незначительный ветер, скорость которого будет достигать от 5 до 10 м/с.

Днем температура воздуха в Украине на юге – от +6 до +8, на востоке – от +5 до +7, в центре – от +3 до +5, на севере – от +3 до +6, на западе – от + 7 до +9 градусов.

На Закарпатье ожидается самая теплая погода, местами столбики термометров достигнут до +9°C. Правда, ожидается небольшой дождь в Ужгороде и в соседних городах.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве будет солнечная погода без дождей. В городе в этот день ожидается незначительный ветер со скоростью до 10 м/с.

Температура воздуха на территории Киева будет держаться на уровне от +4°C до +6°C, а ближе к вечеру опустится максимум до -6°C.