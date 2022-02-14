У вівторок, 15 лютого, в Україні очікуються гарні погодні умови для прогулянки. За прогнозом, в усіх областях вигляне сонечко та світитиме весь день.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря триматиметься на рівні від +4°C до +8°C, а вночі опуститься щонайбільше до -5°C.

Синоптики попередили, що дощі розпочнуться у ніч з середи на четвер, з 16 на 17 лютого. Зливи охоплять всю територію України.

Крім того, вдень 15 лютого нагряне незначний вітер, швидкість якого досягатиме подекуди від 5 до 10 м/с.

Вдень температура повітря в Україні на півдні – від +6 до +8, на сході – від +5 до +7, у центрі – від +3 до +5, на півночі – від +3 до +6, на заході – від +7 до +9 градусів.

На Закарпатті очікується найтепліша погода, подекуди стовпчики термометрів досягнуть до +9°C. Щоправда, очікується незначний дощ в Ужгороді та у сусідніх містах.

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві буде сонячна погода без дощів. У місті в цей день очікується незначний вітер зі швидкістю до 10 м/с.

Температура повітря на території Києва триматиметься на рівні від +4°C до +6°C, а ближче до вечора опуститься щонайбільше до -6°C.