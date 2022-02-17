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Факты / Мир / Мировые новости

Россия продолжает наращивать военные силы на границах Украины – разведка Британии

Юля Захарченко редактор ленты
російські танки

Российская Федерация продолжает наращивать армию возле границ с Украиной, несмотря на заявления об отводе войск. Об этом заявил руководитель оборонной разведки Великобритании Джим Хокенхалл.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что разведка заметила дополнительную бронетанковую технику, вертолеты и полевой госпиталь, направлявшиеся в пограничную зону.

Джим Хокенхалл утверждает, что чиновники не видят доказательств отвода российских войск от границ Украины, несмотря на соответствующие заявления в Москве.

– Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины вопреки их заявлениям. Мы наблюдаем дополнительную бронетехнику, вертолеты и полевой госпиталь, которые двигаются к границам Украины. Россия имеет военные силы для вторжения в Украину, – отметил Хокенхалл.

Ранее министры обороны НАТО заявили, что остаются обеспокоенными по поводу наращивания российских войск на границах Украины. Они еще раз призвали Кремль вернуться к дипломатии.

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Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность создания новых боевых групп в центральной, восточной и юго-восточной Европе для противодействия угрозе Москвы.

Россия неоднократно отрицала, что намерена напасть на Украину, несмотря на то, что на границе с нашим государством находится около 130 тыс. военных.

Столтенберг заявил, что хотя НАТО поддержит намерения Москвы продолжать решать все вопросы путем дипломатии, однако Альянс не видит никаких признаков деэскалации на границе.

По его мнению, ранее Москва четко дала понять, что она готова оспорить фундаментальные принципы, лежавшие в основе мировой безопасности в течение десятилетий.

Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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