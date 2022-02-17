Россия увеличила количество военных на 7 тыс. человек возле границ Украины, несмотря на заявления Кремля об отведении армии. В США говорят, что угроза вторжения России все еще остается.

Об этом заявил анонимный представитель Белого дома в комментарии иностранным СМИ. По его словам, Россия стянула более 150 тыс. военных к востоку, северу и югу от Украины.

Разведка обнаружила увеличение военных России возле границ Украины, некоторые из них прибыли 16 февраля. Кроме того, РФ увеличило количество ложных заявлений в информационном пространстве, которые Кремль может использовать в качестве повода для вторжения.

– Мы не видели уменьшения войск. Путин может нажать курок. Он может это сделать сегодня. Он сможет нажать его завтра. Он может сделать это на следующей неделе. Военные силы есть, если он хочет возобновить агрессию против Украины, – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Америки Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон и союзники США готовы ввести санкции в случае нападения РФ на суверенитет Украины. Америка и Европа продолжают угрожать жесткими ограничениями, которые навредят России.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская разведка увидела большее количество российских войск, несмотря на заявления Кремля об отведении армии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс также не наблюдает никакого выведения российских войск. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе он отметил, что Альянс ожидает отвода войск РФ от границ Украины.