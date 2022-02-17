Служба безопасности Украины за два последних месяца зафиксировала более 100 кибератак. Речь идет о наступлении на информационное пространство Украины: DDoS-атаки, псевдоминирование, дезинформационные сообщения и прочее.

Об этом заявил руководитель управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. По его словам, они были разнообразными, но не столь масштабными и заметными, как кибератаки на государственные сайты.

Он убежден, что последняя масштабная DDoS-атака свидетельствует, что ее подготовили специальные службы на уровне государства, потому что привлекли большие денежные, технические и инфраструктурные ресурсы.

В настоящее время Служба безопасности Украины наблюдает беспрецедентное наступление на информационное и киберпространство нашего государства.

Речь идет не только о военных силах на границах и кибератаках, но и о проплаченных митингах, псевдоминировании и кампаниях дезинформации, которые нагнетают панику среди населения.

Кибератаки на государственные сайты

Накануне зафиксировали кибератаки на государственные сайты Украины. В частности, речь идет об онлайн ресурсах Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. СБУ зафиксировала подобные перебои в работе веб-сервисов Сбербанка и Приватбанка.

Прокуратура открыла уголовные производства за несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и массовое распространение сообщений электросвязи, повлекших нарушение работы сайтов. СБУ считает, что кибератаки могли совершить иностранные специальные службы.