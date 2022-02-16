Новая волна кибератак: сайты госорганов снова работают с перебоями

Официальные страницы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабмину, Офису президента и Министерству образования сегодня снова работают с перебоями. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Фиксируются проблемы и в работе сайтов МВД и Госпогранслужбы.

Накануне вечером мощная хакерская атака подверглась ресурсам Минобороны, Вооруженных сил и нескольких украинских банков. Сразу из четырех стран — России, Китая, Чехии и Узбекистана пытались повредить портал Действие.

Как министр цифровой трансформации Михаил Федоров, киберспециалистам удалось отразиться от хакерского нападения.

За вмешательство в работу информационных веб-ресурсов полиция уже открыла уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, что мощная кибератака на украинские банк, сайты госструктур и портал госулуг Дія началась вечером 15 февраля.

Также произошел сбой в работе сайта Министерства обороны Украины и сайта Вооруженных сил.

Клиенты государственных Приватбанка и Ощадбанка жаловались на сбои в работе сервисов.

Приблизительно в 20.00 началась мощная DDoS-атака на портал Дія. Сначала атака производилась из России и Китая, а затем из Чехии и Узбекистана. Киберспециалистам удалось атаки прекратить.

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