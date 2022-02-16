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Факты / Украина / Общество

Стоимость кибератаки 15 февраля оценили в миллионы долларов – Федоров

Валентина Летяк редактор ленты
Михайло Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что стоимость DDOS-атаки на ряд порталов госучреждений, которая произошла 15 февраля, оценивается миллионами долларов.

– Все органы, отвечающие за кибербезопасность, отреагировали очень быстро. Ключевая цель этой кибератаки – дестабилизация, посеять панику. Но хакерам не удалось достичь цели. Банковская система очень быстро восстановилась, как и все сайты. Мы можем говорить, что стоимость подобной атаки – это миллионы долларов, – сказал он на брифинге.

По его словам, это самая большая в истории Украины DDOS-атака, которая готовилась заранее.

Федоров отметил, что вектор атак организован из разных стран, но все органы были готовы к этому.

— Сейчас подготовлен ряд законодательных инициатив, увеличивается финансирование направления кибербезопасности. Украина готова к подобным атакам, мы скоординированы и будем еще больше уделять внимание киберзащите, – добавил он.

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Фото: УНИАН

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