Стоимость кибератаки 15 февраля оценили в миллионы долларов – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что стоимость DDOS-атаки на ряд порталов госучреждений, которая произошла 15 февраля, оценивается миллионами долларов.
– Все органы, отвечающие за кибербезопасность, отреагировали очень быстро. Ключевая цель этой кибератаки – дестабилизация, посеять панику. Но хакерам не удалось достичь цели. Банковская система очень быстро восстановилась, как и все сайты. Мы можем говорить, что стоимость подобной атаки – это миллионы долларов, – сказал он на брифинге.
По его словам, это самая большая в истории Украины DDOS-атака, которая готовилась заранее.
Федоров отметил, что вектор атак организован из разных стран, но все органы были готовы к этому.
— Сейчас подготовлен ряд законодательных инициатив, увеличивается финансирование направления кибербезопасности. Украина готова к подобным атакам, мы скоординированы и будем еще больше уделять внимание киберзащите, – добавил он.