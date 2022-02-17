Служба безпеки України за два останні місяці зафіксувала понад 100 кібератак. Йдеться про наступ на інформаційний простір України: DDoS-атаки, псевдомінування, дезінформаційні повідомлення та інше.

Про це заявив керівник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. За його словами, вони були різноманітними, проте не такими масштабними та помітними, як кібератаки на державні сайти.

Він переконаний, що остання масштабна DDoS-атака свідчить, що її підготували спеціальні служби на рівні держави, тому що залучили великі грошові, технічні та інфраструктурні ресурси.

Наразі Служба безпеки України спостерігає безпрецедентний наступ на інформаційний та кіберпростір нашої держави.

Йдеться не лише про військові сили на кордонах та кібератаки, а й проплачені мітинги, псевдомінування та кампанії дезінформації, які нагнітають паніку серед населення.

Кібератаки на державні сайти

Напередодні зафіксували кібератаки на державні сайти України. Зокрема, йдеться про онлайн-ресурси Міністерства оборони та Збройних сил України. СБУ зафіксувала такої перебої у роботі вебсервісів Ощадбанку та Приватбанку.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем та масове поширення повідомлень електрозв’язку, які призвело до порушення роботи сайтів. СБУ вважає, що кібератаки могли здійснити іноземні спеціальні служби.