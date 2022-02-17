Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Наступ на інформпростір України: за два місяці СБУ зафіксувала понад 100 кібератак

Юля Захарченко редакторка стрічки
Наступ на інформпростір України: за два місяці СБУ зафіксувала понад 100 кібератак

Служба безпеки України за два останні місяці зафіксувала понад 100 кібератак. Йдеться про наступ на інформаційний простір України: DDoS-атаки, псевдомінування, дезінформаційні повідомлення та інше.

Про це заявив керівник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. За його словами, вони були різноманітними, проте не такими масштабними та помітними, як кібератаки на державні сайти.

Він переконаний, що остання масштабна DDoS-атака свідчить, що її підготували спеціальні служби на рівні держави, тому що залучили великі грошові, технічні та інфраструктурні ресурси.

Наразі Служба безпеки України спостерігає безпрецедентний наступ на інформаційний та кіберпростір нашої держави.

Йдеться не лише про військові сили на кордонах та кібератаки, а й проплачені мітинги, псевдомінування та кампанії дезінформації, які нагнітають паніку серед населення.

Кібератаки на державні сайти

Напередодні зафіксували кібератаки на державні сайти України. Зокрема, йдеться про онлайн-ресурси Міністерства оборони та Збройних сил України. СБУ зафіксувала такої перебої у роботі вебсервісів Ощадбанку та Приватбанку.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем та масове поширення повідомлень електрозв’язку, які призвело до порушення роботи сайтів. СБУ вважає, що кібератаки могли здійснити іноземні спеціальні служби.

Читайте
Вартість кібератаки 15 лютого оцінили в мільйони доларів – Федоров

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка