Песни Кобзона и хвала Сталину: в Киеве коммунисты почтили память советской армии

В Киеве ко дню советской армии (другое название – День защитника отечества) коммунисты провели “торжественное” возложение цветов у Мемориала вечной славы.

На “праздничном” митинге присутствовало около 20 человек, однако организаторы решили взять с собой колонки и микрофон.

Процесс возложения цветов сопровождался песней Марш Буденного, где есть слова “Сумеем кровь пролить за СССР” и “Даёшь Варшаву, дай Берлин —

И врезались мы в Крым”.

Также на кадрах видео слышно песню Мгновение в исполнении Иосифа Кобзона, который активно поддержал действия Путина касательно аннексии Крыма и войны на Донбассе, называл украинский гимн “нацистским” и неоднократно посещал боевиков “ЛДНР”.

Во время выступления одного из организаторов на всю территорию мемориала раздалась фраза Отец наш — Иосиф Виссарионович Сталин.

В разговоре с Фактами ICTV украинский историк Александр Алферов заверил, что такие высказывания не то, что не имеют место в реалиях сегодняшнего дня в Украине, но они, что самое удивительное, не имели места даже в СССР.

Осуждение фигуры Сталина в советской идеологии произошло более 60 лет назад, а с момента развала СССР, когда открылись тысячи архивных материалов, весь мир узнал, кем на самом деле был “отец народов”.

В современном мире Кремль взял культ Сталина на реальное вооружение. В последнее время Путин начал критиковать Ленина и апеллировать к положительной роли Сталина в истории. Десталинизация в РФ происходила длительное время. Население требовало “сильного лидера”, в книжных магазинах стали появляться сталинские книги. Постепенно все это превращалось в очередную составляющую “русского мира”. Ведь победа в “Великой отечественной войне” — мощнейшая составляющая русской пропаганды – нуждалось в лице победителя.

Именно из РФ в Украину и попадает фамилия Сталина как элемент кремлевских темников. Именно эту фамилию произносили коммунисты и другие участники пятой колонны РФ в Украине. Сегодня всему миру, и в первую очередь украинцам, совершенно понятно, что Сталин – автор геноцидов. Украинцы знают, что именно он ломал позвоночник нашей нации Голодоморами, террором и репрессиями. Вспоминать его имя, благодарить или называть “отцом” могут только безнравственные люди и откровенные поклонники Путина. То есть это наши внутренние враги.

Осуждение коммунистического режима

Александр Алферов подчеркивает, что такое “действие” у Мемориала вечной славы можно считать незаконными. По предварительной информации, представителей правоохранительных органов на данном мероприятии не было.

Это действительно нарушение закона Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов в Украине. Действия демонстрантов являются пропагандой тоталитарного коммунистического режима и признаются законом как “надругательство над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима” и запрещены законом.

Отметим, что исторически дата 23 февраля посвящена советской армии. В далеком 1922 году большевики утвердили постановление, предусматривавшее празднование четвертой годовщины создания Красной Армии.

После обретения независимости Украина сформировала собственные вооруженные силы. День Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается 6 декабря. Также у украинцев есть и собственный День защитника, который празднуют 14 октября.

Начиная с 2014 года Украина перестала отмечать День защитника отечества 23 февраля. Когда Россия аннексировала Крым и приступила к военным действиям на Донбассе, украинцы на законодательном уровне отказались не только от советских символов, в том числе и от Дня защитника отечества.