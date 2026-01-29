Бой под Крутами произошел в разгар Украинской революции 1917-1921 годов. Именно тогда большевики развернули полномасштабное военное наступление против новосозданной Украинской Народной Республики.

29 января 1918 года на железнодорожной платформе в Крутах находилось более полутысячи украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Большевистская многотысячная армия под командованием генерала Михаила Муравьева, у которой была артиллерия и даже бронепоезд, планировала захват Киева.

Бой под Крутами длился более пяти часов, украинцы отбили несколько атак, во время которых понесли немалые потери.

Сейчас смотрят

Часть украинских воинов были студентами без боевого опыта и военной подготовки, а большая часть состояла из старшин и курсантов Первой украинской военной школы им. Богдана Хмельницкого, которые уже имели боевой опыт, а также добровольческого подразделения бойцов Куреня Смерти.

В интервью Фактам ICTV украинский историк Виталий Скальский рассказал об истинном значении боя под Крутами и почему он стал символом борьбы за независимость.

– Бой под Крутами – это героическая страница истории Украины?

– Сам по себе бой под Крутами 29 января 1918 года – вполне тривиальное событие первой большевистско-украинской войны. Подобные стычки происходили почти на каждой железнодорожной станции.

Только через несколько дней перед крутянским боем произошли бои на станциях Доч, Бахмач, Плиски. Были бои и на полтавском направлении. И павшие там украинские воины также заслуживают памяти и чествования.

Бой под Крутами – это символ. Символ борьбы за Украину, ее государственность и независимость. На многие десятилетие крутянцы стали образцом для подражания всем последующим поколениям борцов за независимость.

Крутянский миф вдохновлял украинцев и в двадцатилетие между двумя Мировыми войнами, и в годы деятельности УПА, и в советские времена. Крутянские истории и попытки почтить память погибших под Крутами стали элементом национального возрождения конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века.

Под Крутами большевики расстреляли военнопленных. Среди расстрелянных были гимназисты. И это поразило тогдашнее украинское общество. А еще больше поразило грядущие поколения.

– Насколько оправданы были жертвы и какие потери понесли красные под командованием Муравьева?

– В зависимости от того, считаем ли мы оправданными жертвы независимости. Если мы допускаем мнение, что Украина стоит нашей жизни, то жертвы под Крутами оправданы.

Подчеркиваю, что под Крутами гибли сознательно. Те, кто поехал под Круты защищать Украину – то есть юноши из Первой украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого – знали, куда едут. Они осознавали, что их может ждать на фронте. Это был их осознанный выбор, тем более что возможностей покинуть позиции было множество.

О потерях красных под Крутами известно очень мало. Есть только свидетельства участника боя Михаила Михайлика, который написал о 300 погибших муравьевцах. С российской стороны никаких источников по количеству погибших красногвардейцев пока не обнаружено.

Это, наверное, еще и свидетельство того, насколько безразличны советские командиры к судьбе собственных солдат.

Если об украинских воинах, погибших под Крутами, есть исследования, историки пытаются установить их биографии, то ни одного имени погибшего под Крутами россиянина нет. Как нет также и соответствующих исследований.

– Должны ли были руководители УНР нести ответственность за многочисленные потери?

– Руководители УНР понесли свои наказания. Если не юридические, то, по меньшей мере, моральные и политические. Грушевского, Порша, Капкана практически сразу же обвинили в смерти гимназистов и студентов. Порцию критики получили руководители штаба “капитан Т.” и “два брата Б.”, которые якобы не смогли должным образом организовать отступление.

Уже позже, с подачи советской власти, в гибели крутянцев стали обвинять Симона Петлюру, который на тот момент не занимал никакой государственной должности. Фактически он был частным лицом, занимавшимся организацией добровольческого гайдамацкого куреня Слободской Украины.

В марте 1918 года была создана специальная следственная комиссия, подтверждаемая архивными документами, однако результаты ее работы нам неизвестны.

– Каково значение боя под Крутами в становлении Украинского государства?

– Лучше всего это можно проиллюстрировать событиями 29 января 2014 года. Еще продолжался Майдан, Янукович еще считался президентом. Однако уже тогда в Киеве прозвучали первые выстрелы и были первые погибшие.

И в день памяти Героев Крут многотысячная демонстрация пришла к памятнику крутянам на Аскольдовой могиле. Это было первое столь массовое посещение этого места. Не организованное властью, не согнанное админресурсом, а добровольное и с глубоким смыслом.

Пример крутянцев позволил глубже осознавать себя украинцем, чувствовать гордость за Украину и ее защитников. Круты символически привязывают нас к Украине.

Фото: Kruty.org.ua

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.