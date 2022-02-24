Страны ЕС заявили, что готовы принять от 20 тысяч до более одного миллиона украинских беженцев. В частности, речь идет о Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехии и Польше.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза принять неограниченное количество беженцев из Украины и предоставить любую гуманитарную помощь.

Польша принимает украинских беженцев

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик сообщил, что правительство обратилось к местным властям с просьбой в кратчайшие сроки выделить жилье для беженцев из Украины. Варшава ожидает около миллиона беженцев из Украины.

Работающая в Польше журналистка Елена Мищенко отмечает, что Польша принимает украинцев, въезд в страну свободный.

По ее словам, беженцев пускают БЕЗ виз, сертификатов о вакцинации и тестов на Covid-19.

С собой стоит лишь иметь хотя бы документ, подтверждающий личность.

— Польша принимает украинцев, и въезд в страну свободный. У пропускных пунктов вдоль границы развернуты пункты медицинской и гуманитарной помощи. В Польшу пропускают без загранпаспортов, без виз, без сертификатов о вакцинации, без тестов. Только что получила звонок по управлению иностранцев. Сказали, что главное — иметь любой документ, подтверждающий личность, — написала Елена Мищенко.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский и заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер сообщили, что Польша разворачивает на границе с Украиной девять пунктов приема возможных беженцев – по четыре в Подкарпатском и Люблинском воеводствах и на железнодорожном вокзале в Перемышле. Об этом сообщает Укринформ.