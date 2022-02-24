Польша отреагировала на агрессию России в отношении Украины решением уже в ближайшие часы создать восемь пунктов приема беженцев в Люблинском и Подкарпатском воеводствах рядом с польско-украинской границей

Об этом в четверг утром, 24 февраля, заместитель главы Министерства внутренних дел Польши.

Он уточнил, что на случай наплыва людей из Украины в связи с российской агрессией был подготовлен сценарий, вытекающий из антикризисного плана.

Пункты предоставят еду, медицинскую помощь и информацию для беженцев.

Польские пограничники в полной боевой готовности.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

Источник: PavlovskyNews